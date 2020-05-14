日本解除39个县紧急事态宣言

日本首相安倍晋三在日本时间14日晚18时举行记者会，宣布基于新型冠状病毒特别措施法对日本全国47个都道府县发布的紧急事态宣言，从14日开始，对其中39个县予以解除，在这些地区，在彻底贯彻防止感染措施的同时，渐渐重启经济活动。

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日本政府4月7日以东京、大阪等7个都府县为对象发布紧急事态宣言,为了防止疫情扩大，16日把对象地区扩大到全国，原定5月6日结束，5月4日又将全国紧急事态延期至5月31日。政府还定出就需要采取重点对策的“13特定警戒都道府县”与特定警戒以外的34个县。

由于全国紧急事态宣言宣布以后，到5月12日为止，多达26个县一周之内新增感染者者为零，因此将控制疫情成绩显著的39县解除紧急事态宣言，其中包括“13特定警戒都道府县”以外的34个县，也包括13个“特定警戒都道府县”中的茨城、石川、岐阜、爱知、福冈5个县。对北海道、埼玉、千叶、东京、神奈川、京都、大阪、兵库8个都道府县的紧急事态宣言将继续维持。

安倍首相在记者会上强调，在解除紧急事态宣言后，仍然需要贯彻防止感染的“新的生活方式”。

经济再生担当相西村康稔在14日的咨询委员会会议上表示：“全国总的新增感染者人数趋于减少，而解禁的39个县的近期情况为，感染者逐步回落到疫情开始扩大的3月中旬以前的状态。

进入5月以来，日本新冠新增感染者大体呈减少趋势，1日266人、2日306人、3日以后一直持续在200人以下，甚至下降到100人之下，5月3日为191人、4日176人、5日121人、6日105人、7日96人、8日以88人，9日为114人，10日70人、11日45人、12日81人，13日55人，连续4天下降到百人以下。

解除紧急事态宣言的标准以最近一周低于每10万人口中的感染人数0.5人、累计病例数量翻倍的时间、感染途径不明病例的比例、临近都道府县的感染状况、医疗体制的状况等指标为中心。