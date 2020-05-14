解放军今起渤海军演2个月 美驱逐舰再次通过台湾海峡

中国解放军将从5月14日起在渤海湾边的唐山港京唐港区举行长达近两个半月的军事演习。美国太平洋舰队另在当天于推特上发布消息指，美国海军的“麦克坎贝尔”号驱逐舰（DDG-85）在5月13日航行通过台湾海峡，太平洋舰队还公布了该舰在台湾海峡航行的现场画面。

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中国海事局5月11日宣布，从2020年5月14日到7月31日，唐山港京唐港区将举行军事演习和实弹射击，所有无关船舶、人员提前撤离到安全区域，在此期间无关船舶一律禁止进入该管制区域内，管制区大小为半径25公里的扇形海域。有关学者预计，这次军演时间长、战区跨度大，解放军将进行多军兵种、跨战区的两栖登陆、夺取岛屿、抗击登陆、防空反导等多个实战化演练科目，其目的包括威慑“台独”活动，为必要时武力解决台湾问题做准备。另据日本共同社周二报道，解放军计划在8月举行以“夺取台湾下辖东沙群岛”为假想目标的登陆演习。演习将由解放军南部战区实施，将出动登陆舰、气垫船、直升机和海军陆战队，“规模前所未有”。报导指，解放军对美军在南中国海的军事活动日益活跃感到焦躁，该演习有可能导致中国与美国、台湾之间的紧张加剧。

另据美国太平洋舰队发布的相关推文显示，美国海军的“麦克坎贝尔”号驱逐舰于5月13日航行通过台湾海峡，太平洋舰队还公布了该舰在台湾海峡航行的现场画面。从照片可见，美国海军士兵在舰上监察情况，期间一架MH60海鹰直升机从甲板升空。这也是过去一个多月来美舰第三次通过台湾海峡。据悉，美国太平洋舰队的阿利伯克级驱逐舰“巴里”号（USS Barry DDG-52）曾于4月25日航经台湾海峡，该舰还曾于4月11日通过台湾海峡。就美海军的这一最新动态，台湾国防部周三回应指出，美国海军太平洋舰队一艘导弹驱逐舰于当天清晨由北向南航经台湾海峡，执行一般航行任务，目前继续向南航行，台湾防务部门运用联合情监侦掌握区域形势。这也是“麦克坎贝尔”号驱逐舰首次通过台湾海峡，系今年以来美国军舰第6次通过这片海域。而在去年，美军舰共9次通过台湾海峡。