莫里森：澳中关系建立在互惠基础上 一些底线永远不能被交易

澳大利亚总理莫里森5月15日就澳中关系问题向媒体表示，双方的关系是建立在互惠基础上的，并将坚守澳大利亚的价值观以及澳方所认为重要的事情。他称，澳大利亚会坚守在一些问题上的底线，不会做交易。

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近期，澳大利亚提出倡议，要求就新冠病毒源头等疫情相关问题展开独立的国际调查，此举则引发中国政府强烈不满。中国驻澳大使成竞业近日在一次采访中表示，如果澳方不停止这一行动，可能会产生经济后果，其中会涉及牛肉、大麦、红酒和赴澳旅游及求学中国民众数量等。不久后，中国通知澳大利亚准备向澳洲大麦加征80%的高额关税，并以质量不达标为由把澳大利亚4家主要牛肉出口商列入黑名单，停止进口它们的牛肉产品。这4家肉品企业占澳大利亚向中国出口牛肉总额的35%，今年的贸易额可能达到35亿美元。澳大利亚同时还是中国最大的大麦供应国，每年向中国出口的大麦价值大约9.8亿至13亿美元。中国从澳大利进口的大麦占澳大利亚大麦出口量的一半以上。同样有消息指，中国在近日增加了进口美国的大麦。

针对澳中关系问题，莫里森当天向媒体表示，他推动独立调查（新冠病毒）来源问题“完全是平常的”（要求），并指澳大利亚将坚守阵地。他说，“正如中国政府一样，我们在对于自己来说重要的问题上划下了底线；我们尊重他们的底线，正如我们也期待我们的底线得到尊重，无论这是在我们的外国投资规则方面，或是我们对于科技的规则，我们在人权事务的规则及这类的事情”。莫里森说，“我不认为任何澳大利亚人会希望我们在这些重要的事情上妥协，而这些事情永远不能被交易”。他说，“我们的政府在当下对这些事情（的态度）十分明确，我们也总将保持清晰，这些事情同时不会被交易”。

据当地媒体报道，澳洲内务部长彼得·达顿（Peter Dutton）14日重申，澳方将继续坚持对病毒来源问题进行独立调查的主张。达顿指出，因新冠肺炎疫情失去亲人的家庭们有着应得到透明回答的合理问题。他说，“澳大利亚所做的仅是坚持我们的价值观，我们将继续这样做”。报导指，在野的澳大利亚工党亦支持莫里森所提出的独立调查倡议，但对其在处理澳中关系上存在批评。工党外交事务发言人黄英贤（Penny Wong）表示，总理本人应在有关这一问题的争论上展现出更强的领导力，并具有更高的政策识别度和连续性。她认为，自由党在内部自我比较谁对中国官方更强硬，则无益于澳大利亚国家利益。