日本在2019年年初的献血血液中检测出新冠抗体

5月15日，日本厚生劳动大臣加藤胜信在内阁会议后的记者会上表示：日本红十字会分别在今年4月在东京和东北6县，及去年1月-3月的日本关东甲越信地区的献血血液中各提出500份血样，对5个厂家生产的抗体检查试剂盒性能进行了调查，结果显示：在今年4月的献血血液中，东京的血液中有3件抗体呈阳性，东北地区有两件，也有的试剂盒完全没有检测出阳性，而在新冠病毒还没有出现的去年1-3月所采集的血液中，竟检测出两件呈新冠病毒抗体阳性。

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由于在新冠流行以前保存的血液中也有呈现新冠抗体阳性的现象，因此厚劳省认为：仅从这次结果难以判定试剂盒的性能和抗体存在的比例，准备从下个月开始，进行10，000人的大规模抗体检查，除感染者较多的东京与大阪外，感染人数比较少的地区也列入候选。

新冠抗体是病毒侵入体内后感染一段时间后产生的抵抗病毒的蛋白质。

人体感染病毒后会产生IgM或IgG抗体，以此可以判断被检验者是否曾经感染过新型冠状病毒。

5月5日，一名叫做福岛淳也的医生在Facebook上发表文章，称在2019年8月的患者血清中发现了新冠病毒抗体，认为新冠病毒在2019年8月就可能已进入日本。

日本兵库县神户市立医疗中心中央市民病院，从3月31日开始到4月7日，对普通的门诊患者中的1,000人进行了血液检验，调查这些患者是否具有新型冠状病毒的抗体，发烧和急救的患者不在调查者之内。

结果显示，相当于3.3%的33人具有新型冠状病毒抗体，被检出的抗体为感染后经过一段时间后产生的IgG抗体。

大阪市立大学的研究小组，在4月下旬的2天里，对由于新型冠状病毒以外的理由在大阪市立大学医学系附属病院受诊的患者312人实施了抗体检查,检查出3人具有抗体，约1%，但是同时也对2018年体检的50份血样进行了调查，结果没有发现抗体呈阳性的。