澳大利亚贸易部长：中国尚未理会缓和贸易紧张的呼吁

澳大利亚5月17日敦促中国回应澳方的要求，以探讨缓和两国之间紧张的贸易关系。澳大利亚贸易部长伯明翰（Simon Birmingham ）介绍称，他曾尝试与中国贸易部长进行通话，但北京方面尚未作出回应。

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作为澳大利亚最大的贸易伙伴，中国政府5月12日宣布，自当日起禁止澳洲4家牛肉厂对华出口牛肉，占澳洲对华牛肉出口35%；另据中国外交部网站消息，中国还将会考虑对澳洲大麦进行反倾销调查，包括对进口自澳洲的大麦征收73.6%的倾销税和6.9%的补贴税，合计可能对澳洲大麦出口加征约80%的关税。此前，澳大利亚政府提出，应对波及全球的新冠病毒来源等疫情相关问题展开国际独立调查。

伯明翰当天在接受澳大利亚广播公司（ABC）电视采访时表示，澳方已经提出与中国贸易部长讨论贸易问题的要求。但他指，“有关的要求目前还没有得到响应。我们愿意进行讨论，即使是会讨论到困难的问题。”伯明翰说，假如北京对澳大利亚大麦征收关税，澳大利亚将保留把中国告上世界贸易组织的权利。他续称，中国政府在贸易问题上令人“难以预料”的官方干预，或将会使得澳大利亚制造商寻求拓展其他的市场，在与中国贸易存在“风险”的背景下，他们被鼓励将出口市场多元化。

中国驻澳大使成竞业此前在采访中就独立调查问题，曾威胁减少对澳方农产品等商品地进口消费，中国外交部发言人赵立坚随后回应有关大麦问题报道时指，这是一起正常的贸易救济调查案件。他说，中方正根据相关法律和世界贸易组织规则推进有关调查。对于中方的表态，伯明翰在采访中重申，他理解为什么有分析会将独立调查和贸易话题相关联，特别是中方大使还发表了“很不帮助的发言”，但他强调，澳方将以中方表态所提到的确有贸易纷争的票面价值为准，并真诚地作出回应。

伯明翰说，“我们的政府已经就中方所宣称有关澳大利亚向中国市场倾销大麦的说法，向北京作出了全方位性的回应”。他指出，澳大利亚的大麦厂商未得到过政府的补贴，并否认有关澳政府优化墨累-达令流域（Murray-Darling Basin）的灌溉系统建设，对中国市场大麦价格构成影响的说法。他强调，澳大利亚的大麦主要产于干地灌溉，而并非上文提及区域。伯明翰称，向澳大利亚大麦征收关税的措施是不合理的。而在鼓励澳洲出口市场多元化的同时，他也表示，过去数十年来澳洲增加对中国贸易地依赖是，澳洲商业群体作出的商业决定。因为中国是区域内最大的经济体。

此外，澳大利亚在近年来指责北京干预澳大利亚内部事务，并担心中国在太平洋地区影响力增加，堪培拉和北京关系逐渐紧张。据悉，澳大利亚将在世界卫生大会下周于瑞士召开年会时，跟其他多国一道要求对新冠病毒的起源进行调查。这是新冠疫情开始大流行以来，召开的第一次世界卫生大会。