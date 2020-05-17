英媒：美军方推演2030年太平洋海战均被中国击败 协防台湾吃力

英国《星期日泰晤士报》5月16日报道指，根据该报从美国国防消息人士所得到的消息显示，依照美国国防部进行的一系列军事模拟来看，若美国2030年与中国在太平洋爆发海上战争，将被中国解放军击败。美军同时被指在解放军攻打台湾的情况下将协防吃力。报道称，五角大楼将在今年夏天向美国国会提交的《2020年中国军力报告》中，披露相关内容。

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报道引用消息人士的话称，美国国防部在进行了多次军事模拟后，得出的结论是美军将被解放军击败。一名消息人士指，通过这些模拟所得出的结果令人“大开眼界”。其中一次兵推模拟美中2030年在太平洋爆发冲突。面对中国海军多艘现代化的攻击潜艇、航空母舰及驱逐舰，美军将被压倒。

对此，华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）的“中国力量”项目主管葛来仪（Bonnie Glaser）介绍称，“所有就2030年中国威胁进行的不同军事模拟，例如当中国进攻台湾时，都得出了美国将失败的结果”。葛来仪被指同样是美国政府就东亚问题的一名顾问。她说，“台湾是最具不稳定性的问题，因为它将可能引发一场（中国）与美国的战争，甚至是核战争”。

葛来仪说，“无论在五角大楼、国务院还是白宫，中国当下都被视为毫无疑问的头等威胁。我们在过去太被动了…… 关岛现在处于弹道导弹的射程之中，所以如若有冲突发生，美国将受到重击”。报答称，五角大楼进行的军事模拟还显示，中国累积的中程弹道导弹，已使美国印太司令部辖区内每个基地和航母打击群，难以抵挡压倒性的攻击。而由于关岛是美军B-2“幽灵”和B-52“同温层堡垒”等战略轰炸机的基地，现在被认为完全处于危险之中。

另有消息人士向该报透露，美军印太司令部司令戴维森（Philip Davidson）已多次（针对中国的军力威胁）发出警告。据称，五角大楼正准备改变战略。报道称，“美国国防部目前重点是研发更多高超音速武器，来对抗中国威胁，并在亚太地区部署更多远程及地面发射的巡航导弹，及为海军陆战队配备反舰导弹”。消息人士指，“（美防长）马克·埃斯柏对此加以认同，并正在积极地引导美军建设相关能力，以威慑中方使其不愿投入到一场重大冲突当中”。