韩国又增13例新冠确诊病例 累计达11050例

据韩联社报道，韩国中央防疫对策本部17日通报说，韩国较前一天新增13例感染新型冠状病毒的确诊病例，目前累计确诊已达11050例。当天没有新增死亡病例记录，累计死亡病例262例。平均病死率为2.37%，80岁以上患者的病死率达25.92%。

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韩国单日新增确诊病例连续两日低于20例。新增的13例中，6例属于社区感染，分别是首尔市4例，大邱市和大田市各1例。其余7例属于境外输入性病例，其中在入境检疫过程中确诊4例，其余是首尔市1例、庆尚南道2例。截至目前，包括确诊者在内，共有74.7653万人接受新冠病毒检测，其中71.8943万人呈阴性，1.766万人的结果尚未出炉。

截至17日当天中午12时，与首尔梨泰院夜店相关的确诊病例增至168例，较前一天新增2例。 168例中89例曾到访夜店。另外，韩国国务总理丁世均17日表示，全国各级学校将照计划分批复学复课，急需备战高考的高三学生定于20日首先返校上课。受新冠疫情影响，各级学校的线下复课时间几度推迟。据预计，高三学生将于20日复课，高二、初三、小学一二年级和幼儿园将于27日线下开学，高一、初二、小学三四年级于6月3日复课，初一和小学五六年级于6月8日开学。

丁世均表示，值得万幸的是首尔梨泰院夜店集体感染事件相关病例增速放缓，但如果发生意外，政府只能灵活应对。对是否过早转入生活防疫阶段的提问，丁世均表示，不能放任经济继续下行，政府选定的时期相对恰当。他预测受疫情影响经济恐面临长期低迷，政府将力争经济呈U型复苏。他表示，第三次补充预算案规模将大于第一、二次补充预算，发行国债在所难免，政府将尽量减少因财政健全性引发的忧虑。