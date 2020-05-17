韩国总统文在寅：必须查明五一八光州民运真相

自首尔方面消息，在即将迎来五一八光州民主化运动40周年之际，韩国总统文在寅17日做客光州MBC特别企划节目《文在寅总统的五一八》时重申，必须查明光州民主化运动时是谁下令向民众开枪并加以问责。

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据韩联社报道，文在寅表示，要寻找集体屠杀受害者，并查明直升机向民众开枪的原委，以及大量隐瞒和歪曲事实工作的真相。他强调，查明真相的目的不是为了找到责任人并依法惩处，而是要基于事实真相走上和解、团结的道路。

光州事件发生于1980年5月18日至27日期间。事件发生在光州及全罗南道，是一次由当地市民自发的要求民主运动。当时掌握军权的陆军中将全斗焕下令武力镇压这次运动，造成大量平民和学生的死伤。此事件透过西德记者于尔根·辛兹彼得（Jürgen Hinzpeter）的影像拍摄得以面世。相关事件也被近年来改编成《出租车司机》等韩国影视作品加以流传。

在2017年5月举行的光州民主化运动37周年纪念活动上，文在寅提出定将查明包括直升机向民众开枪在内的事实真相并追责到底。此后每年5月他都公开强调查明真相。文在寅此次重申查明光州民主化运动真相的决心，预计光州民主化运动调查委员会将更积极地开展相关工作。

文在寅指出，法律将五一八光州运动定义为民主化运动，即便如此歪曲和贬低五一八的言论接连不断，对此应予以严厉应对。他还谈到，我们必须继承和弘扬五一八民主化运动和六月民主抗争的理念，在修宪时应当将其写入《大韩民国宪法》前言。

作为韩国已故前总统卢武铉的生前好友，1979年时任韩国总统朴正熙遇刺身亡，韩国国内掀起民主化浪潮“汉城之春”期间，文在寅曾因违反戒严令再次被捕。他之后虽然通过司法试，并以优异成绩在司法研修院毕业，但因为留有案底和曾属滋事分子而无缘出任法官。

不过在通过律师考成为律师后，他在1982年加入卢武铉的律师事务所，成为卢武铉的左膀右臂和一生的挚友。权斗焕执政时期，文在寅曾与卢武铉合作从事为釜林事件中被抓的学生免费辩护等人权律师工作。

担任总统后，文在寅曾于2018年3月提交政府修宪案（大韩民国宪法修正案），提议釜马民主抗争、五一八民主化运动、六十抗争被写入前言中。同年5月，由于出席国会全体会议的表决人数不足导致投票不成立，使得修宪无果而终。