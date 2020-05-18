世卫大会不邀台湾 台湾厌恶并抗议
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台湾卫生福利部长陈时中18日说，WHA今天视讯召开，但台湾没收到邀函，对此表达遗憾跟不满，且向世卫秘书处递交抗议函。据台湾官方说，台湾友邦和理念相近国家支持台湾参与，建议等WHA今年举行实体大会时，再讨论台湾参与的提案，台湾也同意。
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据中央社今天报道称，谭德塞风波，台湾没收到WHA邀请函，陈时中向世卫递交抗议函。
台湾卫生福利部长陈时中今天说，世界卫生大会（WHA）台湾时间晚间6时视讯召开，台湾都没收到邀请函，已努力最后一刻，对于未受邀，表达遗憾跟不满，且向世卫秘书处递交抗议函。
台湾外交部长吴钊燮：中国嘴说关心，却一再剥夺台湾人健康权。
据中央社说，台湾外交部长吴钊燮今天表示，世界卫生组织（WHO）应坚守中立、摒除中国压力，让台湾参与世界卫生大会（WHA）；中国嘴说关心，却一再剥夺台湾人民健康权。据吴钊燮说，台湾人民同感厌恶，不可能放弃贡献世界的愿望。
WHA台北晚间6时举行视讯会议，台湾没收到邀请函。
据该报道，台湾卫生福利部长陈时中、吴钊燮下午举行记者会；吴钊燮表示，今年WHA受武汉肺炎（2019冠状病毒疾病，COVID-19）影响，开会时间缩短，将积极用于讨论疫情。友邦和理念相近国家支持台湾参与，建议等WHA今年举行实体大会时，再讨论台湾参与的提案，台湾也同意。
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