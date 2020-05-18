新冠病毒

世卫大会不邀台湾 台湾厌恶并抗议

关于2020年5月世卫组织大会报道图片 REUTERS - Denis Balibouse

台湾卫生福利部长陈时中18日说，WHA今天视讯召开，但台湾没收到邀函，对此表达遗憾跟不满，且向世卫秘书处递交抗议函。据台湾官方说，台湾友邦和理念相近国家支持台湾参与，建议等WHA今年举行实体大会时，再讨论台湾参与的提案，台湾也同意。