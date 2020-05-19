日本谴责不允许台湾以观察员身份参加世卫大会

日本官房长官菅义伟在日本时间19日的记者会上，针对商讨新型冠状病毒肺炎对应的世界卫生组织年度大会指出：“台湾没能作为观察员参加是非常遗憾的”，针对在中国进行有关新型冠状病毒的调查，菅义伟指出：“对于新型冠状病毒的发生源及初期的对应，包括感染途径等，在疫情收束后必须进行充分的验证。”

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在谈到有关台湾参加世卫大会时菅义伟指出：我们一贯认为：在对应国际保健的课题上，不应该制造地理上的空白。在这次的大会上，日本代表也作为“在公共卫生上取得成果的地区”提及台湾，强调了不制造地理上的空白的重要性。

在谈及对新冠的国际验证，以防备今后发生同样的感染症时菅义伟指出：进行公平的、独立的、综合性、各国能够理解的验证是很重要的。有关具体的做法，今后将和相关国家继续进行讨论。”

日本厚生劳动相加藤胜信日本时间19日上午在大会上发表演讲，就台湾未能实现以观察员身份参会一事提出指责。

加藤指出：“对全世界所有的信息和智慧进行总动员是重要的。像台湾这样在公共卫生方面取得成果的地区，应该成为参考。”他强调：“不因为遗漏特定的地区而制造地理的空白。符合防止疫情在各国乃至全世界蔓延的目的。”

加藤强调：对于新型冠状病毒的感染源及扩大途径，世界卫生组织进行公平的、独立的验证时重要的。