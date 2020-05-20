蔡英文连任就职: 疫后经济 两岸和平 稳定现状

二次成功连任的台湾总统蔡英文周三就任，发表就职演说表示，因应新冠病毒肺炎疫情在纾困及振兴经济上必须持续超前部署，全力维持经济稳定成长，并将采更灵活的金融政策持续改革金融体制，运用更多元的金融手段以协助产业资金需求；至于两岸关系将循宪法、两岸条例来处理两岸事务，维持台海和平稳定。

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据路透社今天报道称，蔡英文就职演说全力维持经济稳定成长，维持两岸和平稳定现状。

据蔡英文在演说中指出，疫情对全球的冲击既深又广，改变全球政治经济秩序，不仅加速、加大全球供应链的重组，重新排列经济板块，也改变人们的生活和消费型态，甚至改变国际社会对台湾和周边情势的想像，未来四年，谁能从疫情中脱困；谁能针对疫情所带来的改变。谁能在疫情过后，复杂诡谲的国际情势间，掌握机会，谁就能在世界中脱颖而出。

蔡英文说，“下一个四年将超前部属，让台湾脱胎换骨。”蔡英文说。“未来四年，我们面对的，是全球经济更剧烈变动，和供应链加速重整的局面。”她并称，我们也要持续引导产业布局全球。和美、日、欧洽签贸易或投资保障协定，这个目标我们会继续努力。在整体经济方面，将秉持“稳定中追求成长、变局中把握先机”的政策理念，持续落实前瞻基础建设、兆元(万亿台币)投资等重大计画，来巩固未来几十年的经济发展。

据路透社，两岸议题方面，蔡英文重申胜选时的态度“和平、对等、民主、对话”。也不会接受“一国两制”。她表示，两岸关系正处于历史的转折点，双方都有责任，谋求长远相处之道，避免对立与分歧的扩大。

蔡英文说，“我们会持续努力，也愿意跟对岸展开对话，为区域安全，做出更具体的贡献。”

蔡英文也提出未来四年的发展蓝图，经济发展策略方面将会在5+2产业创新基础上，打造“六大核心战略产业”，包括持续强化资讯及数位相关产业发展；发展结合5G时代及数位转型；接轨全球生物及医疗科技产业；发展军民整合的国防及战略产业，包括进军航空及太空产业；加速绿电与再生能源产业；以及建构确保关键物资供应的民生与战备产业，包括口罩、医疗到民生用品。

她也说到，未来四年施政策略：把国内需求化为产业发展动能、建立国家队，打造国家品牌，在全球战略物资制造业占有地位。金融体制革新，让产业发展有更好的金融支援、更安全的产业发展环境，以及更积极的全球贸易布局、市场开发与人才的养成跟汇聚。

蔡英文今起展开总统第二任期。行政院周二稍晚公布即将上任的内阁成员名单，行政院长苏贞昌续任阁揆，财经内阁仅微调改组。金管会主委由黄天牧接任，国发会则由行政院政务委员龚明鑫兼任，财政部长苏建荣、主计长朱泽民及经济部长沈荣津皆留任。