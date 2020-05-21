国际奥委会主席称东京奥运会如明年无法举行将取消

国际奥委会（IOC）主席巴赫5月20日对英国广播公司（BBC）表示，如果延期至2021年的东京奥运会无法举行将予以取消。2020年3月25日摄于日本东京街头的奥运图标。

国际奥委会（IOC）主席巴赫5月20日对英国广播公司（BBC）表示，如果延期至2021年的东京奥运会无法举行将予以取消。

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2020年东京奥运会与残奥会组织委员会秘书长武藤敏郎21日，通过网络举行记者会，在谈及巴赫主席的谈话时表示，因为没有直接听到巴赫主席的谈话，因此无法发表见解。

有关巴赫主席向安倍晋三首相表示：明年夏天是最后的选项一事，武藤反复强调：没有听说。他还表示：“距离开幕还有一年以上的时间”，“不能否定需要采取某种形式的对策对应冠状病毒”。

巴赫主席5月20日在接受英国广播公司的采访时表示：“我明确对安倍首相表示，明年是最后的选项”，“这种想法是能够让人理解的。”

在谈及其理由时巴赫表示：“世界的体育日程不能每年都加以改变，这样选手们也会持续感到不安。”“奥组委不可能一直雇用三五千人。”

但是巴赫也表示：“面向明年的召开，我们正在进行准备工作，这是明确的。”“我们从新型冠状病毒的危机所学到的，是我们只面对必要而不可缺少的事情。”表示如果明年能够召开，也有缩小规模的可能性。

日本时间3月24日晚，日本首相安倍晋三与国际奥委会（IOC）主席巴赫进行电话会谈，鉴于新冠疫情在全球扩大蔓延，双方就东京奥运和残奥会延期一年，最晚2021年夏季举办达成一致。

到5月21日为止，全世界新冠感染者已经超过500万人，死亡者接近33万，世卫组织总干事谭德塞20日表示，距离全球新冠肺炎大流行结束还有很长的路要走。

因此日本在明年举办东京奥运会和残奥会似乎很难。