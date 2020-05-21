美国前陆军特种部队成员父子在美被捕 涉嫌协助戈恩出逃 日本要求引渡

美国当局逮捕了一名前陆军特种部队成员和他的儿子，因为他们涉嫌帮助汽车业巨子卡洛斯·戈恩躲在一个音乐设备箱里逃出日本。

广告 继续浏览后续

据华尔街日报今天报道称，美国逮捕涉嫌助戈恩逃离日本的前陆军特种部队成员及其子。

美国当局逮捕了一名前美国陆军特种部队(Green Beret)成员和他的儿子，因为他们涉嫌帮助汽车业巨子卡洛斯·戈恩(Carlos Ghosn)躲在一个音乐设备箱里逃出日本。联邦检察官在一份刑事起诉书中表示，他们是应日本当局的请求采取行动，将引渡Michael L.Taylor和他的儿子Peter M. Taylor，因他们涉嫌帮助戈恩逃离日本。

该报道称，Michael和Peter Taylor未立即回应置评请求。

据法新社说，现年59岁的迈克尔·泰勒（Michael Taylor）是美国特种部队的一名前成员，已转为私人安全保护人员，其儿子彼得·泰勒（27岁的彼得）在马萨诸塞州哈佛的凌晨被捕。目前他们已经身着橙色囚犯制服。

日本有45天的时间通过外交渠道正式解决其引渡到美国的要求。当然两名被告可以在法庭上对引渡提出质疑。

在此之前，他们可能会要求保释。同时，唐纳德·卡贝尔（Donald Cabell）法官说：“现状仍在拘留中。”

不过，据检察官说，这两个人太“潜逃”的风险太大，无法假释。彼得·泰勒（Peter Taylor）即将前往黎巴嫩时被捕，雷诺－日产－三菱汽车联盟的前老板在那里避难，而该国没有引渡他们前往日本的条约。

该报道称，东京指控这两名男子以及黎巴嫩人乔治·安托万·扎耶克（George-Antoine Zayek）在12月29日晚的一次壮观的逃生中帮助卡洛斯·戈恩逃脱了日本的司法监控与追究。

法新社说，因受控涉嫌贪污资金，这位拥有法国，黎巴嫩和巴西国籍的大老板被保释，但被禁止离开日本。

据戈恩到达黎巴嫩后指控，他是受害者，并说除了逃离日本不公的司法之外，他别无选择。

据法新社，尽管在多次被问及逃生的条件时，戈恩拒绝透露细节，但美国法院文件还是厘清了惊险故事的轮廓。

据美国司法文件说，彼得·泰勒在行动前的几个月里曾三度访问日本，并与戈恩会晤了七次。12月28日，他在东京君悦饭店（Grand Hyatt）的旅馆房间里，卡洛斯·戈恩与他会合。根据该机构的监控摄像机，两个人聊天了一个小时。第二天，迈克尔·泰勒和乔治·安托万·扎耶克乘坐迪拜的私人飞机抵达日本西部大阪附近的关西机场。他们携带类似于乐器盒的大黑盒子，并告诉机场工作人员他们是音乐家。

据信，迈克尔·泰勒和乔治·安托万·扎耶克将这些盒子放在机场酒店后，他们乘火车去了东京。旅行期间，卡洛斯·戈恩（Carlos Ghosn）返回君悦大饭店，直接去彼得·泰勒（Peter Taylor）的房间换衣服。然后，这四个人成功聚集于酒店。

据法新社说，彼得·泰勒（Peter Taylor）独自一人飞往中国。其他三个人回到沉箱住所的关西机场旅馆。在摄像机上，只有迈克尔·泰勒和乔治·安托万·扎耶克会随身携带沉重的箱子。

据法庭文件说：“没有卡洛斯·戈恩离开房间的照片。但实际上，戈恩被藏在音乐乐器盒子里。”

在机场，他们因乘私人飞机而避免了行李受安全检查。然后，他们飞往土耳其，然后z飞往黎巴嫩。

1月30日，日本司法系统对卡洛斯·戈恩（Carlos Ghosn）及其三名同伙发布了逮捕令。

彼得·泰勒（Peter Taylor）于3月22日返回波士顿，日本已要求美国根据两国之间的引渡条约将他逮捕。

据该报道说，法新社周四联系日产，该企业说“注意到”迈克尔和彼得·泰勒的引渡程序，但再次对前任老板的逃离表达“极为遗憾”。