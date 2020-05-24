接受澳媒访问 蓬佩奥：西方对北京的威权主义容忍太久了

澳大利亚天空新闻（Sky News ）《局外人》（Outsiders)节目在5月24日播出的对美国国务卿蓬佩奥的专访中，后者重申了其在20日讲话中对中国共产党的批评。蓬佩奥称，“我前几天的发言反映了西方过去数十年来对（这种）行为的容忍，但我们却不接受任何其他的地方有着同样的行为；随着新冠病毒（疫情的发生）及结果，世界也对中共的本性有所明确。”当随后谈到具体问题时，蓬佩奥指出，由于澳大利亚维多利亚州与中国签署“一带一路”协议，这则可能导致美方就关键情报分享问题与澳大利亚“断联”。

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蓬佩奥在5月20日美国国务院记者会上，于白宫发表《美国对中华人民共和国的战略方针》报告前进行谈话。他在谈话中说，“自从1949年以来，中国一直被一个残暴的威权政权、一个共产党政权所统治。几十年来，我们曾经认为，通过贸易、科学交流和外交接触、让他们以发展中国家身份加入世贸组织，会让这个政权变得更像我们。这并没有发生。......我们大大低估了北京在意识形态和政治上对自由国家的敌对程度。全世界正在看清这一事实。”

在这一专访节目中，《局外人》主持人迪恩（Rowan Dean）向蓬佩奥发问称，“蓬佩奥国务卿，欢迎来到《局外人》节目。您日前曾说到，全世界正在对北京在意识形态和政治上对自由国家的敌对程度有所觉醒，正如我们一样，您认为冠状病毒病是否无意地暴露了中国共产主义的真面目？”对此，蓬佩奥回答称，“谢谢您的访问。我认为这是一个首要的问题。”他续称，“我前几天的发言反映了西方过去数十年来对（这种）行为的容忍，但我们却不接受任何其他的地方有着同样的行为；随着新冠病毒（疫情的发生）及结果，世界也对中国共产党的本性有所明确。”

蓬佩奥称，“对于我们这些对其有所观察，并将它告诉世界的人来说，我们知道威权主义政权（authoritarian regime）的本性。我们知道当没有自由，当记者不能发声，当你不能进行公开辩论时会发生什么”。他称，“我们看到中共对其在全球拥有霸权影响欲望的扩大；这或是通过‘一带一路’，或其他的一些采用政府资助的国有企业以达成政治、国防和安全目的的努力”。他续称，“我认为这些是一些全球能看到，并正在看的事例；（包括对疫情）掩盖和隐瞒的本能反应，而不是采取保护、确保及保证安全的（措施）。这些都是威权主义政权的本性作为”。

蓬佩奥称，“关于作为冠状病毒的结果，世界将承受何种后果，我认为横贯全球的国家们都能对此有所见识”。迪恩随后提到了1月新冠疫情暴发后，世卫组织在对外沟通中并未突出病毒的严重性和“人传人”性质，并指与此同时中资公司却在包括澳大利亚等全球各地收购防护物资，随后蓬佩奥对世卫组织和中方在疫情初期的反应进行了批评。

节目中，迪恩提到澳大利亚维多利亚州工党政府正在准备加入中国的“一带一路”计划，而澳大利自由党执政的联邦政府则表示对此存在安全顾虑，迪恩称，“我估计这大概就像纽约要加入‘一带一路’一样，首先作为我们最重要的盟友，这会使美国和‘五眼联盟’对澳大利亚会产生何种顾虑；第二，维州工党如此这么做将使维州人暴露于何种具体的危险和威胁？”蓬佩奥则回答说，“我首先将回答第二个问题，每个国家都具有自我作出主权决定的权利；我想维多利亚（政府）也有着作出一些决定的权利”。

蓬佩奥表示，“所有的澳大利亚人都应该知道，任何一项‘一带一路’的项目都因接受极为仔细的审查”。他说，“就这一问题，一些这种项目或直接是关于商业性的交易；如果是这样则没问题。但近乎所有的这些项目都要有所付出”。他说，“为了使那些‘一带一路’建设得以实施，通常会有优惠利率的贷款，债务文件上的条件或必须向中国共产党作出妥协”。他称，“这些则存在着真正的风险，会给那里地区的人民带来真正的风险，给国家带来真正的风险，且坦率地说，它们还会增强中共在其他地方造成伤害的能力。”

蓬佩奥接着说，“第二，针对有关美国和我们如何看待这一问题；我们正在做着保卫和确保美国安全的正确的事，并为达到这一目的与如澳大利亚这样伟大的伙伴合作。”他称，“但我们就我们的电信基建，就国家安全所涉及与我们‘五眼联盟’的伙伴们所应采取的措施不会冒任何的风险。”他说，“我们将保护和维护这些制度的安全，所以我对这些项目的性质并不了解，但知道他们将对我们保护我们公民私人电信安全的能力，或（确保）情报机构网络安全带来负面作用”。

蓬佩奥说，“我们不过将（与澳方）断联、分开；我们将维护受信的网络，我们也希望我们在全球的朋友、伙伴和盟友们，特别是如澳大利亚一样的‘五眼联盟’伙伴们也能这样做“。蓬佩奥的这一发言随后在澳大利亚引发争议。工党联邦参议员黄英贤（Penny Wong）等则要求莫里森总理与特朗普直接为此通话。

数小时后，美国驻澳大利亚大使卡尔瓦豪斯（Arthur Culvahouse）发表声明称，美国对澳大利亚保护其电信网络和情报伙伴安全的能力拥有“绝对信心”。声明称，就维州“一带一路”项目问题，蓬佩奥当时是在回答一个“假设”场景。声明指，蓬佩奥对当地的“一带一路”项目讨论并不了解。同样就这一话题，莫里森周日再次重申，澳洲联邦政府并不支持维州政府的这一决定。

据中方媒体报道，去年10月23日，中国国家发展改革委副主任宁吉喆会见了维多利亚州州长安德鲁斯（Daniel Andrews），双方会后共同签署了一项“一带一路”倡议框架协议，确定双方在未来的合作领域并提供为此长效机制。这一框架协议签署基于维州政府与中国在18年10月签署的“一带一路”合作谅解备忘录。根据维州政府公布的信息显示，协议将推动维州与中国在基础设施、创新、应对老龄化和贸易及市场方面展开合作。

对此，安德鲁斯曾表示，维州政府将通过这一框架协议实现18年的兑现，即为维州人民带来实实在在的利益。他在相关声明中说，“维多利亚州为其与中国的长期而有价值的伙伴关系感到自豪，这一新的框架协议有助于将其提升到一个新的水平。”