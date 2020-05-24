金正恩再度露面 主持军事会议讨论提升朝鲜核威慑力

朝鲜领导人金正恩再度公开露面。据朝中社等朝鲜官媒24日报道，金正恩主持召开劳动党第七届中央军委会第四次扩大会议的消息。报道未提及具体开会时间，按见报日期算，这是金正恩自本月2日出席顺天磷肥厂竣工仪式后时隔22天公开露面。

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朝中社报道称，为适应建设发展国家武装力量的总体需要，会议提出进一步强化国家慑止核战争的能力和在高度戒备状态下运营战略武装力量的新方针。据报道，会上采取了决定性地提升人民军炮兵火力打击能力的措施。金正恩今年以来多次现场视察指挥炮兵部队演习，表明加强炮兵力量的强烈决心。

报道还称，会议还讨论急速发展自卫性国防力量、建立新的部队编制进一步完善针对外部威胁的军事威慑能力的各项关键问题。金正恩在会上亲笔签署了晋升指挥部成员军衔等7份命令书。

劳动党中央副委员长兼军需工业部长李炳哲在会上当选中央军委副委员长，接替2012年4月当选的崔龙海。有分析称，这一人事安排体现了朝鲜研制新型战略武器的决心。总参谋长朴正川在现任朝军指挥部中唯一晋升为次帅（介于元帅和大将）。

另外，从朝媒刊发照片来看，包括金正恩在内的所有与会人员都没有在众人聚集的室内会场佩戴口罩。今年以来金正恩曾多次从公众视野中消失。今年4月，有传说称金正恩有严重的健康问题，动了心脏手术，甚至说他可能已经死亡。