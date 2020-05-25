中印边界摩擦谈判未果 印度准备长期对峙

针对最近边境军队相互斗殴事件，印度与中国之间的谈判破裂，双方军队在边境的多个地点持续对峙，并增加了兵力。印度安全官员已经向媒体透露，印度不会停止边境活动，准备与中国长期对峙。

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据中央社报道，本月5日和9日印中边境部队分别在拉达克（Ladakh）地区的班公错湖（Pangong Tso），及锡金中印实际控制线（LAC）一带發生大规模打架、斗殴。

虽然印度陆军方面曾低调表示，这两起斗殴事件是因双方对实际控制线的认知不同，而發生的单一事件，但是上周（19日）在谈判时，两国坚持各自的立场、不愿妥协，最后宣告破裂，印度外交部在21日驳斥中国指控印度军队入侵中国领土的说法，并指控中国军队阻挠印度士兵巡逻。

中印双方士兵边境对峙最严重的是2017年的洞朗事件，持续了3个多月的时间，双方进行外交协商解决争端未果，最后是2018年4月，印度总理莫迪与中国国家主席习近平，在武汉举行第一次中印非正式领袖峰会后，边境的冲突次数才明显下降，不过，双方仍然在有争议的边境地区的加强各自的基础建设和军事部署。

根据印度方面的统计，2019年中印边境摩擦事件比18年激增64%；尤其是东段的敏感地区，摩擦比2018年增加了一倍。

美国在20日指出，无论是在南海或者中印边界，不断看到中国出现挑衅和令人不安的举动，让外界对中国如何利用其成长中的力量产生怀疑。

中央社指出，正当各国专注对抗2019年新冠疫情之际，中国最近频繁在东海、台湾海峡、南海及中印边境等地进行军事活动，再度引起区域安全的紧张。