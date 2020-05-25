安倍宣布日本全国解除紧急事态宣言

日本首相安倍晋三在5月25日下午6时在首相官邸举行记者会上，宣布解除北海道、埼玉、千叶、东京、神奈川这5个都道县持续至今的紧急事态宣言，至此，日本全国解除了紧急事态宣言。

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由于新冠病毒的蔓延，感染者急剧增加，医疗系统处于紧迫状态，日本4月16日宣布全国进入紧急事态宣言，一直持续到5月31日。一些娱乐设施及图书馆、博物馆被要求停止营业，饮食店等缩短营业时间，学校停课，并呼吁在节假日和黄金周不要返乡，要求人们最大限度减少外出，将人与人的接触减少80%，实行错峰通勤和在家工作。经过月一个半的努力，感染人数大幅减少趋势，高峰期的4月11日，新增感染人数达714人，而进入5月以后的5月10日到5月24日，连续15天新增感染者在百人以下，医疗体制也得到了大幅改善，据日本厚生劳动省截止到5月24日零时的统计，在目前累计16，550人的感染者中，需要入院治疗的感染减少为2287人，出院和疗养结束痊愈的患者达13，431人，重症患者为168人，而在实施全国紧急事态第二天的4月20日，日本的病床已出现不足，需要入院者为9341人，出院者仅为1239人，因病床不足等待住院的为297人。

而5月14日傍晚6时，安倍首相举行记者会见，宣布提前解除全国39个县的“紧急事态”，5月21日，日本政府决定，解除日本紧急事态宣言仍在持续的8个都道府县中的近畿3府县的大阪、京都和兵库紧急事态宣言，而到5月25日为止日本全国紧急事态宣言全部解除。

全国紧急事态宣言解除之后，将缓和要求人们对外出进行自我约束和停业要求，学校将陆续开课。