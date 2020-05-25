安倍晋三：病毒确实是从中国扩散

日本首相安倍晋三5月25日宣布解除东京等5地的“紧急事态宣言”。在当天的记者会上，当被问到新冠肺炎疫情使得中美对立加剧的问题时，安倍晋三表示，病毒确实是从中国扩散到世界的。

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为应对新冠肺炎疫情，安倍晋三曾于4月7日宣布对东京、大坂等7都府县发布第一波“紧急事态宣言”，16日宣布第二波，对象扩及全境47都道府县，期限一度是5月6日，后来延至31日。日前已分两波解禁，25日晚安倍召开记者会宣布第三波解禁，就此，日本全境解禁。

同样在当晚的记者会上，有媒体问到美中两国为了防疫导致关系对立加剧。安倍晋三则回答说，“新型冠状病毒是从中国扩散到世界各地，这是事实。”他还表示，希望中国在应对新冠病毒疫情的国际影响方面发挥“应有的责任”和全球地位。他并指出，对日本而言，美国是日本唯一的同盟国，共享基本价值观，日本与美国因应各种国际间的课题合作。

安倍晋三亦称，中国在世界上是极为重要的国家，国际社会所希冀的是日本、中国都能对区域的和平、安定、繁荣做出负责任的因应，期待中国能这么做。此外，原订于今年7月24日开幕的东京奥运受到疫情影响延期约1年举行。记者提问有关东奥的问题时，安倍回答称，希望明年夏天能以完全的形式举办奥运，证明人类完全战胜新冠病毒。

另据《日本经济新闻》周一报导，日本政府正在考虑推出接近1万亿美元的新刺激计划，以帮助企业渡过新冠疫情危机。此前，日本内阁府5月18日上午发表一季度国民生产总值（GDP）速报，剔除物价变动因素后GDP实质环比下降0.9%，折合年增长率下降3.4%，这是日本经济连续两个季度负增长。