中国富人狂扫亚太豪宅 澳高档房或最抢手

新冠疫情并没有阻止中国有钱人在上海和亚太其他地区大买高档房地产的脚步，甚至因为担心通货膨胀、人民币贬值，而加码购入豪宅为资产找寻保值避风港。

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据世界日报今天报道称，疫情挡不住，中富人狂扫亚太豪宅，澳洲高档房一半卖中客。

据专注中国买家的澳洲公司Black Diamondz，创办人Monika Tu就说，从今年3月起，她已经卖出了8500万澳元（约5500万美元）的高档房地产，其中大约一半是卖给疫情爆发留在澳洲的中国人士。成交额与今年稍早相较，上涨25％。成交房产价位在725万至1950万澳元之间，都位于悉尼富裕海滨郊区。

据该报，随着疫情限制措施的逐步放松，中国富豪更容易在上海、韩国首尔和澳洲雪梨等亚洲热门地点地区看房子并完成交易。在另一个热门地新加坡，更是以虚拟看房和照片的方式，就能促成数百万元的交易成交。这种情况与伦敦和纽约形成鲜明对比，目前这两地在封锁程度还强之下，房地产市场依然低迷。

房地产公司Juwai Iqi的资料显示，与去年第4季相比，今年第1季度中国买家对韩国房地产的询问量成长180％，对新西兰房地产的询问量也跃增75％。而对英国和美国的搜索量则分别下降32％和18％。

中国有钱人也投入本国的豪宅市场，减缓房地产市场其他区块的跌势。中国四大城市高档住宅价格上月上涨1％，其中深圳还创下两年来最大涨幅。

仍实施部分封锁的新加坡，线上平台的购房活动一直在增加。ERA的房地产仲介Clarence Foo表示，有三位中国客户连虚拟参观都没做，就买下一个滨海豪宅建案的六户，价值合计新加坡币2000万元（约1100万美元）。香港一度也是中国富豪买房最爱的地点，不过经历去年的“反送中”社会抗争后，已经失宠。有钱人把目光转向新加坡。近来马来西亚也被眷顾，主要是跟星国相比，马国的豪宅相对便宜。

据该报道，马来西亚专做豪宅市场的Azmi & Co仲介Zulkhairi Anwar说，这个有两组中国客户来看吉隆坡标价200万到500万美元的房产，他有信心中国富豪对马国房产的兴趣会持续增强。