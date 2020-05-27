安倍与欧盟首脑举行视频会议共商抗疫

日本时间5月26日晚18时左右，日本首相安倍晋三与欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩举行了视频会议，重点讨论了新型冠状病毒感染症对策等，3首脑会谈是去年12月欧盟新的领导集团就任以来首次举行，日欧首脑一致认为，积极援助发展中国家对于战胜新冠的流行具有十分重要意义。

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目前，中美围绕疫情尖锐对立，互相攻击愈演愈烈，而日欧双方首脑强调了共同呼吁国际合作的重要性。

双方都同意对世界卫生组织有关新冠的对应展开独立的调查，认为应对其进行公平、独立且全面的检验，并促进其相关机构的改革、提高效率。

双方的首脑确认：在阻止新型冠状病毒扩大、开发疫苗和治疗药物上紧密合作，并积极通过七国集团（G7）、二十国集团（G20）及联合国系统促进国际合作。

安倍还指出，为了让新冠治疗药物及疫苗能够惠及包括发展中国家在内的全世界各地区，应建立对专利权进行管理的国际框架，为了回避影响平等获得疫苗的机会及在疫苗开发阶段的有害竞争，双方强调应该建立共通的通道。

双方同意，为了促进在新的时期的国际的交流，在对应新冠感染症时进行渡航和出口限制的时候，因该努力做到限定时期与对象，保持透明性，并遵守世界贸易组织的规则，谨慎对待不必要的人员往来和出口限制，安倍表示，希望与欧盟加强在新一代通信技术等领域的合作，并继续共同建立相关的供应链。