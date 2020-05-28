日本官房长官对中国人大通过“港版国安法” 表示“深深忧虑”

在27日的记者会上，他表示对于有关香港的中国人大审议状况和香港的局势强烈的担心，并表示通过外交途径向中国传达了这种担心。

菅义伟还表示将继续与七国集团等相关国家合作，继续注视事态的发展。

此前有消息说，5月22日开幕的中国全国人民代表大会（人大）将审议有关香港“维护国家安全”的议案。据香港媒体报道，这次加入的《国安法》将包括颠覆国家政权、分裂国家、恐怖活动、以及外部势力干预。

对此，菅义伟在22日的记者会上在谈到此议案时说：我们对此非常关心，并一直关注。菅义伟指出：香港是与我国具有紧密的经济关系和人员交流的极其重要的伙伴，在一国两制的制度下，让自由、开放的香港安定地走向繁荣很重要。

但是菅义伟当时并没有对审议《国安法》表示担心，也没有进行批判，而在27和28日的记者会上，则表示了日本方面的深深担忧。