日本官房长官对中国人大通过“港版国安法” 表示“深深忧虑”
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5月28日，在北京举行的第十三届全国人大第三次会议表决通过了全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定。
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日本官房长官菅义伟，在5月28日下午的记者会上，针对中国人大通过涉港《国安法》指出：在国际社会和香港市民强烈的担忧中通过决议，对此表示深深地忧虑。
在27日的记者会上，他表示对于有关香港的中国人大审议状况和香港的局势强烈的担心，并表示通过外交途径向中国传达了这种担心。
菅义伟还表示将继续与七国集团等相关国家合作，继续注视事态的发展。
此前有消息说，5月22日开幕的中国全国人民代表大会（人大）将审议有关香港“维护国家安全”的议案。据香港媒体报道，这次加入的《国安法》将包括颠覆国家政权、分裂国家、恐怖活动、以及外部势力干预。
对此，菅义伟在22日的记者会上在谈到此议案时说：我们对此非常关心，并一直关注。菅义伟指出：香港是与我国具有紧密的经济关系和人员交流的极其重要的伙伴，在一国两制的制度下，让自由、开放的香港安定地走向繁荣很重要。
但是菅义伟当时并没有对审议《国安法》表示担心，也没有进行批判，而在27和28日的记者会上，则表示了日本方面的深深担忧。
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