台北诚品敦南店午夜关门 地标成历史读者恋恋不舍

台湾台北诚品敦图书南店今天周日（31）进入最后一日的熄灯倒数，大批读者慕名而来，人头涌涌挤满书店。敦南店采取人流管制，一早即出现排队进场的人龙，店方估计当日将有超过3万人次逛书店。据悉，诚品敦南店自1989年座落于台北仁爱路，1995年改为目前的地址，自1999年首个成为24小时经营的书店，成为台北及台湾的代表性地标。

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据东网今天报道称，台北诚品敦南店今结业，大批读者戴口罩到场回忆。该报记者到场发现，店内人山人海，读者戴口罩前来看书。有朱姓大学生受访称，与闺密一起逛诚品，“从小一直到大学都充满诚品的回忆，今天想陪它到最后”。

一名谢姓男子带同妻儿到诚品，他表示，家住在附近，以往经常到诚品坐在地板上看书，“今天想跟家人一起来这里最后回味一下”。另有黄姓男子表示，大批读者到诚品说再见，“看见敦南诚品竟然人山人海，内心感到很欣慰，好久没有看见书店有这么多人了，很高兴大家都有怀旧的情怀”。据黄男续称，希望以后有更多读者购买书本，“否则未来只会有更多书店消失”。亦有陈姓女子表示，读高中时喜欢到诚品看书，但不一定会买书，喜欢深夜找一个角落安静下来的感觉，“很可惜，我相信这个地方有很多人特别的记忆”。

据悉，诚品敦南店自1989年座落于台北仁爱路，1995年改为目前的地址，自1999年首个成为24小时经营的书店，成为台北及台湾的代表性地标。