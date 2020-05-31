特朗普欲邀文在寅参加G7 韩国担心与会中国不高兴

韩国青瓦台核心人士31日就美国总统特朗普称想邀请韩国出席七国集团（G7）峰会一事表示，此事韩方将和美方协商。不过，若韩国应邀出席峰会，虽然将有助于提高韩国的外交力量和国际地位，但也可能给韩中关系造成压力。

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据韩联社今天报道称，韩青瓦台回应特朗普称望邀请韩国出席G7峰会，并说此事韩方将和美方协商。

对于“事先是否已收到美方有关出席会议邀请”的提问，该人士表示，此前没有收到美方的通报。

报道引据路透社消息，当地时间30日，特朗普在专机上接受记者采访时表示，今年的七国集团峰会将推延至9月左右进行，届时他想邀请韩国、澳大利亚、俄罗斯和印度出席峰会。

就美国总统特朗普表达邀请韩国出席七国集团（G7）峰会之意。韩联社说，若韩国应邀出席峰会，将有助于提高韩国的外交力量和国际地位，但也可能给韩中关系造成压力。

该报道称，2008年，韩国应时任主席国日本的邀请，与澳大利亚一起首次出席八国集团（G7和俄罗斯）峰会。若今年韩国出席峰会，在成功抗疫方面已获世界认可的韩国国际地位将进一步提高。韩方认为，美方邀请韩国出席七国集团峰会可能是特朗普意图吸引韩国等四国重新组建11国集团。若韩国加入该11国集团，将在国际事务上获得更大发言权。

但是从目前来看，韩国恐难加入新的机制。增加成员国必须获得现有成员国一致同意。但二战劳工索赔案、日本对韩国限制出口措施等导致韩日关系降温，因此很难期待成员国日本同意韩国加入。

该报道称，另据分析，特朗普或想要借此次峰会之机牵制中国，这将会给韩国政府带来压力。