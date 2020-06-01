日本政府拟对四国重开国门

随着新冠疫情在全世界的扩大，日本目前已经对111个国家和地区的人员拒绝入境，这种边境口岸对策原定持续至6月底。但是目前政府正在研究以四个国家为中心予以放宽入境限制，这四个国家是泰国、越南、澳大利亚和新西兰。

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目前泰国等四国也属于拒绝入境对象国，有迹象表明这些国家新冠病毒感染已经减少，防疫比较成功。

入境限制的放宽最早可能在夏季实行，来自这4个国家的旅客将被要求携带他们在离开自己国家之前新冠检测结果为阴性的证明，并在抵达日本时进行重新检测。

日本政府4月1日决定，日本拒绝入境的国家新增51个国家和地区，其中包括美国、中国和韩国，到那时为止日本拒绝入境的国家增加到了73国。

但是这次入境限制的放宽不包括中国和韩国，虽然中国和韩国在抗疫方面都属于成绩比较突出的国家，但是韩国在缓和外出限制后出现新的集体感染，而美国和中国围绕新冠展开激烈交锋，过早缓和对中国的入境限制恐遭美国批判。

但是随着中国的全面复工，许多在中国工作的日本人已经重返中国。据共同社5月27日报道：因新冠病毒传染病流行从中国湖北省武汉市暂时回国的日籍驻在人员等约140人27日乘坐当地日系企业的包机回到武汉市。此举意在全面恢复在当地的汽车及零部件生产。希望加速重启经济活动的中国有关部门允许这些人入境。