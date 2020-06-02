国际卫生组织总干事称日本新冠抗疫取得成功

世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞在25日于瑞士日内瓦举行的记者会上谈及日本解除全国紧急事态宣言时指出，日本新冠抗疫取得了成功。

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谭德塞指出：日本新冠病毒感染达到高峰时，一天新增感染者数达到了700人以上，而现在抑制在40人左右，死亡者数也少，日本成功了。

谭德塞强调：日本即使全面解除了紧急事态，也必须继续进行对于感染者的发现、追踪、治疗、隔离等措施。

日本时间25日晚，日本首相安倍晋三举行记者会，宣布在日本全国解除紧急事态宣言，安倍把日本的新冠抗疫称为“日本模式”。

他说：“目前，全国每天新增的感染者控制在了50人以下，一个时期接近10000人的住院患者现在已经不足2000人，我们根据世界性的，在极其严格的要求下制定的标准加以判断，认为全国都达到了这一标准。”

他还指出：“3月以后，在欧美发生了爆发式的感染扩大，世界上现在每天仍然会确诊超过10万人的新增感染者，还有采取持续2个月以上封城等强制措施的国家。而我国进行紧急事态宣言，也无法实施伴随惩则的强制的外出限制等，尽管如此，这种只有日本才有的独特的做法，仅仅用了1个半月，就使新冠流行大体收束。这充分体现了日本模式的力量。

对于所有的国民的合作，并如此坚韧地忍耐的诸位，从心里表示感谢。”

（法广特约记者楚良一发自东京）