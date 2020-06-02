解禁后东京感染者骤增 拉响“东京警报”

6月2日获悉，在日本于5月25日解除全国紧急事态以后，东京都感染者出现骤增倾向，6月2日一天就已达34人，是5月14日以来首次超过30人。东京都已决定拉响新冠疫情“东京警报”。

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东京都的知事小池百合子在5月29日例行记者会见中，针对阶段性地缓和伴随新型冠状病毒扩大而要求停业的“路线图”，将从6月1日上午0点开始进入第二阶段。目前， 东京d都进入“松绑”第二阶段。

各大商店及博物馆、美术馆、电影院和补习班、剧场、运动设施，如健身房等、学习塾、以及生活必需品以外的零售店、大浴场、设有观众席的运动设施等相继开放。

但是从刚刚解禁的5月26日开始，连续5天超过或达到10人，5月26日10人，5月27日11人， 5月28日15人，29日22名，30日14名，31日为5人，6月1日为13人，2日猛增到34人，而且在东京小金井市的武藏野中央医院发生了集体感染，目前该医院已发现职员23人，患者7人感染新冠。

日本厚生劳动省有关“集体感染”的定义是：在特定的一个场所出现5人以上的感染者。

东京都发动疫情“东京警报”的数值标准是：最近1周每天平均①1日的新感染者不满20人②新增感染者中感染途径不明的比例不满50%，③每周感染者增加少于上周的1倍。

而30日为止，东京都就有两项指标超标①为13·4人②为53·2%③为2·29倍，②③的两指标都超标了。而日本北九州的“第二波”已经来临，到6月1日为止10日间已有113人感染，在解除紧急事态后的美术馆等公共设施，只好再次临时停业，图书馆等119个设施再次停业。