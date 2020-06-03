中印边境对峙 西藏军区近日进行夜间演习

正值中印边境纷争再起之际，中国人民解放军西藏军区6月2日透露，近日，该军区某合成旅侦察分队在夜色的掩护下乘坐侦察车、运输车向目标地域逼近，进行一场敌后渗透破袭演练。

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中国与印度边境冲突在今年5月初再次升温。有报道指，两国边防军近来的对峙从互掷石块到肢体冲突，甚至传出有落单中方士兵被印军带走围殴，几名印度士兵也被指伤势重到需要用直升机撤离。对此，中方在随后地反应显得低调，中国外交部发言人赵立坚指局势稳定可控。与此同时，中国官媒央视军事频道1日晚间播出了主要负责应对印度威胁的西藏军区合成旅的训练影片，介绍了驻守当地的解放军在海拔4700米的夜训情况，包括夜间渗透破袭，以检验侦察分队特殊地域环境下的战力。

影片可见参与夜训的军人配有QLU-11式狙击榴弹发射器、QBU-10式重型狙击枪，以及可投药的无人机等装备。对此，西藏军区某合成旅侦察营营长马乾介绍称，此次演练，在全战术背景下，官兵利用反坦克火箭、迫击炮、榴弹发射器等多种火器进行实弹射击，全面检验部队在高寒山地夜间条件下，隐蔽穿插渗透的战法打法，既检验了前期部队新装备训练成效，又利用极端复杂敌情锻炼部队，为下一步多要素、多兵种协同训练打下基础。

《环球时报》英文版5月31日也曾在报道中披露，解放军自从2017年在洞朗与印军发生对峙后，陆续增添适应高原作战要求的新兵器到边境，包括最新的15式轻型坦克，直-20通用直升机、PCL-181车载榴弹炮和攻击-2无人机等。文章并详细介绍了各款新装备的性能。有分析认为，环时虽未有明确说明上述装备是否已部署在中印边境，只强调其高原适应性，但明显是针对印度军方而来，秀肌肉警告的意味浓厚。

另在周三中国外交部的记者会上，针对有印度媒体报道，印度总理莫迪与美国总统特朗普周二通话时，就中印边境问题交换了意见。中方对此有何回应?赵立坚回应称，“中方在边界问题上的立场是一贯的、明确的，一直认真落实两国领导人达成的重要共识，严格遵守两国签署的有关协定，致力于维护国家领土主权安全，维护中印边境地区的和平与稳定。目前，中印边境地区的局势总体是稳定的、可控的。中印之间有完善的涉边机制和沟通渠道，双方有能力通过对话协商妥善解决两国间的问题，不需要第三方介入。”