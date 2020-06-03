韩国重启在世贸组织状告日本手续

6月2日，因为日本对撤销对韩国限制贸易措施反应冷淡，韩国决定重新将两国的贸易争端诉诸世界贸易组织（WTO）。日本外相茂木敏充6月3日与韩国外长康京和举行电话会谈，对此表示“极其遗憾”，认为无助于此悬案的解决。

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康京和则表示：韩国方面做出了积极的努力，修改对外贸易法等，全面解决了日本提起的限制贸易措施的事由，但是日本方面仍然没有撤销对韩国限制出口措施，对此韩国表示深深的遗憾。

日本政府在2019年8月2日的内阁会议上决定，将韩国从安全保障出口管理上享受优惠待遇的“白名单国”中剔除，并决定为此修改政令，政令在公布21天后正式生效。

这是继该年7月4日严格审查3种半导体材料对韩出口后的“第二轮”强化对韩出口的管制措施。

为此韩国决定诉诸世界贸易组织解决此问题。2019年11月22日，韩国搁置了因日本的限制措施而终止《韩日军事情报保护协定》的决定，并叫停诉诸世界贸易组织解决争端的机制。此后，韩方要求日方在5月31日以前对管制3种材料的出口及将韩国从安全保障出口管理上享受优惠待遇的“白名单国”中剔除等做出回答，但由于韩方有关韩国最高法院判决日本企业赔偿原朝鲜半岛征用劳工问题没有进展，日方最终没有给出积极的答复。

韩国产业通商资源部贸易投资室室长罗承植6月2日表示，仍然有许多不确定的因素需要解决。表示决定重启向世贸组织提诉手续。