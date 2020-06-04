印度与澳洲签署全面战略伙伴关系协议 同意加强军事合作

印度总理莫迪与澳大利亚总理莫里森在6月4日的视频会议中，签署了“印澳全面战略伙伴关系协议”。他们还就增强两国军方的军事合作及交流，特别是通过“相互物流支持安排”（MLSA），以给予对等的军事基地互用权达成了共识。

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随着两国政府首脑签署的这一协议，印度和澳大利亚拥有全面的战略伙伴关系，其基础是双方就科学研究、网络、基础设施、贸易、教育、物流、国防科学和印太海事问题等一系列协议加以合作。莫里森指出，加强与印度的关系将进一步建立两国之间的信任。他在当天的视频会议上告诉莫迪称，“ 在当下的情况，我们非常想与值得信赖的朋友和伙伴打交道，这是一个饱受考验的伙伴关系。”

莫里森称，“我们共享一个在我们的地区以开放、自由和规则为基础的多边主义体系的愿望。”他说，“这还包括无论是在公共卫生还是贸易等其他领域当中”。莫里森在谈及与莫迪的个人关系时还不忘打趣称，二人通过社交媒体相知。他说，“我倒是想亲身体验著名的莫迪抱和与他分享我的萨摩萨饼”。据悉，在印度之前，澳大利亚仅与中国、印尼和新加坡签署了全面战略伙伴关系协议。

莫里森称，尽管目前来看印澳两国的贸易和投资并未达到理想水平，但他希望通过促进两国关系能提供这些往来。印度目前是澳大利亚第8大贸易伙伴，及第5大出口市场。莫里森原计划于今年1月访问印度，但由于森林大火和新冠肺炎疫情等事件影响遭到取消。同样在当天，两国首脑还签署了涉及军方合作的“相互物流支持安排”。

该协议允许印度和澳大利亚军舰和飞机使用彼此的军事基地，并进行设备维修和加油补充。据悉，印度与美国也签有类似的协议，这被视为是更广泛的安全合作的一部分，以平衡中国在印太地区日益增长的经济和军事力量。印度外交部发言人斯里瓦斯塔瓦（Anurag Srivastava）在会前表示，“这是莫迪总理将首次举行双边虚拟峰会。 这标志着与澳大利亚之间的联系及其向上轨迹的加强。“

此外，印度军事记者比屏答（Bipindra NC）分析称，印度还在考虑邀请澳大利亚参加与美国和日本在印太海域举行的年度海军演习，以巩固两国之间的安全关系。据悉，在“美日印澳四国同盟”（（QUAD）中，印度仅尚未与日本签署相应的军事合作协议。与此同时，印度外交部表示，在两国首脑当天的峰会中，双方并未提及印中两国军队近日来在双方边境地区的对峙事件。