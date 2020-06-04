民主人士等在驻日使馆前举行“六·四”31周年抗议活动

6月4日是天安门事件31周年，在东京港区的中国驻日本大使馆门前，在日本的民主活动家等举行了抗议活动，并在示威前向天安门事件的死难者默哀。

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在抗议的人群中，也有手拿香港特区旗帜的人们，他们打着“光复香港，时代革命”的横幅参加了抗议活动。

日本官房长官菅义伟在6月4日的记者会上，在谈及中国当局武力镇压的民主运动天安门事件31周年时指出：自由、尊重基本的人权和法制是国际社会普遍的价值，这些在中国也得到保障是很重要的。

他还指出：我们这样的想法，到目前为止，利用种种的机会，向中国方面传达，并希望继续促进其采取积极的行动。

日本NNN电视台4日报道了北京市内的光景。报道指出：遭武力镇压的民主运动天安门事件6月4日为31周年，中国北京从早晨开始进入戒严状态，遗属们现在还在要求究明真相。

可以看到很多警察，在确认通行人的背包和身份证等。

日本《读买新闻》4日报道了美国国务卿蓬佩奥会见六四学生运动领袖王丹等四人的消息。

报道指出：美国国务院发言人摩根·奥特加斯(Morgan Ortagus)说：会见是在6月2日举行的。

美国国务卿会见天安门事件相关者还属异例。在围绕香港自治等问题加强对中国的压力的过程中，此举被认为是为了强调对民主主义和人权的重视。

日本JNN电视台4日报道说：在中国，要求民主化的学生们遭武力镇压的天安门事件6月4日为31周年，在香港每年进行的追悼集会，今年以新型冠状病毒对策为理由，首次未被批准。