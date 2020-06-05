疫情后六月初的亚欧股市看涨

六月初，世界各国纷纷放宽防疫措施并祭出刺激经济方案，有迹象显示全球经济下修的最严重时期可能已经过去，因此激励金融市场情绪。

广告 继续浏览后续

据法新社综合报道：在连续4天回升以后，亚洲股市6月5日终场大多收红，东京股市涨0.7%，香港股市收涨1.7%，而且一周来共上涨8%左右 。 首尔与新加坡股市涨逾1%，上海股市小涨0.4%。台北股市涨0.8%，曼谷与雅加达也收涨，澳大利亚悉尼股市小涨0.1%，但威灵顿与马尼拉股市收黑。

世界各国在松绑防疫措施之际，又出台大规模经济刺激方案助阵，例如6月4日欧洲中央银行（ECB）出台“应对疫情大流行紧急采购计画”（Pandemic Emergency Purchase Programme，PEPP）加码6000亿欧元。欧洲央行（ECB）采取的最新行动，鼓舞了受疫情冲击的欧元区经济，欧洲股市5日开盘反弹。在欧元区，德国法兰克福DAX 30指数上扬1.2%，来到12577.99点，巴黎CAC 40指数上涨1.2%，来到5074.00点。英国伦敦FTSE 100指数开盘上涨0.7%，达到6386.46点。

尽管中美两国的紧张关系延续，并不影响投资人在6月初对市场的乐观情绪，但美国5日将发布5月份就业数据，预计新增850万人失业，失业率恐上看20% 或更高，为市场增添不稳定因素。