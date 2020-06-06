关于因新冠疫情言延期的中国国家主席习近平对日本进行国事访问一事，日本政府基本决定不在2020年内进行，也将暂停协调习近平访日相关日程。

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目前新冠病毒在日本依旧没有完全平息，美中围绕新冠与香港等问题尖锐对立，日本无论执政党或是在野党，无论左派还是右派，最近反对邀请习近平作为国宾访日的呼声很高，政府阁僚内部也出现对此采取谨慎态度的呼声，首相官邸和政府内部越来越多人认为，“即便新型冠状病毒疫情蔓延平息，习近平作为国宾访日的环境也不成熟，应该推迟到明年春季以后”。也有人认为：随着形势的变化，也可能会无限期延期。

另外，最近中国方面在钓鱼岛一带水空活动频繁，并在5月上旬发生了史无前例的中国海警船追逐日本渔船事件，到5日为止，在钓鱼岛周边水域连续53天发现中国海警船，日本防卫大臣中国方面的行动表示“有非常强烈的危惧感。”

日前，包括日本和美国在内的8个国家议员成立了意在牵制和包围中国的议员联盟，其中有美国、德国、英国、日本、澳大利亚、加拿大、瑞典、挪威及欧洲议会18名议员，他们称“民主主义国家为了保卫我们共同的价值联合起来的时候到了。”

这是一个专门对付中国的“跨国议会对华政策联盟”(IPAC)，并宣布将通过集体战略“对中国共产党采取更为强硬的立场”。

联盟中包括美国参议员鲁比奥（Marco Rubio）、梅内德斯（Robert Menendez）和英国保守党前党魁邓肯·史密斯（Iain Duncun Smith）、日本原防卫大臣中谷元等。日本的国内外环境对习近平访日越来越不利。

日本外相茂木敏充在6月3日的BS富士电视台节目中表示，有关因新冠疫情延期了的中国国家主席习近平的访日，预计将在11月以后成行。他称，特朗普总统将七国集团（G7）峰会延期到9月以后将举行，在七国集团峰会上要讨论有关对于中国的对应和新冠病毒的对应等，七国集团（G7）峰会肯定是要先召开的，而11月预定举行二十国集团（G20）峰会的日程也要在（习近平访日）之前，因为要各种国际框架中展开形成舆论的活动”。