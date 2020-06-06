日本地方政府推改钓鱼岛名 再刺激主权争议

冲绳县石垣市议会拟于下周一表决议案，把钓鱼岛的行政地名，由“登野城”改为“登野城尖阁”。除日本外，中国大陆及台湾均主张拥有钓鱼岛主权，改名议案一旦通过，势触发新一轮主权争议风波。中国称该岛钓鱼岛，台湾称之为钓鱼台，日本则称之为尖阁诸岛。

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据东网今天报道称，日本石垣市拟单方面将钓鱼岛改名，势触发主权争议。《冲绳时报》、《产经新闻》报道，石垣市已向市议会营运委员会公布议案；由于执政自民党在市议会占多数，议案可望通过，并于10月1日正式生效。知情人士指，改名是为了改善行政效率，目前钓鱼岛的行政地名是“石垣市字登野城”的2390至2394号，但石垣市内亦有登野城，因此容易引起混淆。分析指钓鱼岛改名后，中国大陆公务船及海警船会更频繁在附近海域航行，但陆方外交部暂未回应事件。

日本国土地理院表示，接到地方自治体的行政管辖区地名变更报告后，会在地图上改名，强调改名权限掌握在地方自治体手中。石垣市议会于前年六月通过名称上使用“尖阁”的议案，提案人是自民党籍的仲间均，他曾向石垣市市长中山义隆提议，把钓鱼岛的行政地名，由“登野城”改为“尖阁”。

东网说，台外交部副发言人崔静麟表示，外交部已第一时间从台北、东京两地向日方了解事态；日方的单方面举动，无助区域安全与稳定，盼日方审慎处理。崔静麟强调，台方一贯主张以和平方式解决争议，避免以单方面行为提升紧张情势，吁日方秉持和平理性态度，自我克制；台方今后将持续关注并及时采取必要作为，捍卫主权及渔民利益。