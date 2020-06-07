日本拒绝参加就香港国安法批评中国的联合声明 欧美或不满

关于中国在香港建立国家安全法律制度，日本政府曾被询问是否参加美国、英国等严厉批评中国的联合声明，但日本表示拒绝。共同社指多名相关国家当局人士透露了该消息。日方希望与中国改善关系，以不追随欧美各国的方式展示了对中方的顾及，但美国等相关国家中出现了对日本的做法感到失望的意见。

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据共同社今天报道称，日本拒绝参加就香港国安法批评中国的联合声明。受新型冠状病毒疫情等影响，中国国家主席习近平作为国宾访日一事目前暂缓。有意见认为，日方此举意在为实现习近平访日而避免过度刺激中国。但欧美各国围绕香港问题与中国对立加深，日本的决定可能导致与欧美各国之间产生裂痕。

英美两国与澳大利亚、加拿大4国在中国决定建立该法制的5月28日发表了联合声明，向中国表示“深为关切”，强烈批评称这是违反规定以一国两制方式归还香港的1984年《中英联合声明》的行为。

共同社说，据相关国家当局人士透露，此次的声明由英国和加拿大主导。日本政府在声明发表前曾接到暗中询问，但表示了拒绝。一名相关国家当局人士说：“日本大概重视与中国的关系吧，说实话，我很失望。”

关于在香港建立国家安全法律制度，日本政府28日称“深表忧虑”（官房长官菅义伟语）。对此，中国外交部发言人赵立坚在第二天的29日指出，为实现习近平作为国宾访日，“希望日方为此创造良好的环境和氛围”，间接要求与欧美划清界线。中国强烈反对英美等4国的联合声明，赵立坚称此事“完全属于中国内政，任何外国无权干涉”。