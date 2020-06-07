韩国慰安妇团体假账风波闹大 涉嫌者今陈尸家中

韩国警方今天表示，慰安妇援助团体「正义记忆连带」附属安养院「我们的和平之家」女负责人被发现陈尸家中。正义记忆连带因遭控作假帐挪用公款，正遭到韩国检方扩大调查。韩联社与法新社皆没有透露死者姓名。

广告 继续浏览后续

据韩联社今天引据韩国京畿道坡州警察署7日消息，因涉嫌做假账接受检方调查的慰安妇团体“正义记忆连带”所属养老院“我们的和平之家”的负责人A某前一日被发现死于家中。警方表示，6日下午接到A某失联的举报后，警方和消防部门下午10时35分许到位于坡州市一公寓在卫生间发现A某遗体。警方表示，没有外部侵入的痕迹，将听取遗属意见决定是否尸检。据悉，A某近期向周围的人透露遭检搜查压力很大。

据法新社今天报道说，韩国慰安妇团体陷假帐疑云，附属安养院院长陈尸家中。韩国慰安妇受害者李容洙5月7日召开记者会，指控正义记忆连带未将捐款和政府补助金用于援助受害者，相关帐务争议便如滚雪球般扩大。韩国公民团体随后向检方告发正义记忆连带前理事长、现任国会议员尹美香和数名正义记忆连带主管，指控他们侵占、渎职和诈欺。韩检5月20日搜索正义记忆连带的办公室和「我们的和平之家」，带回相关证据。

据韩国警方今天告诉法新社，60岁的「我们的和平之家」负责人据信是自尽。「她独自一人回到家，且房门上锁。」警方认为，应无他人涉入这名女院长的死亡。

法新社说，4月当选国会议员的尹美香，遭控侵吞公款购买数间公寓及支付女儿在美国学费。尹美香否认所有指控，但为「银行作业错误」道歉。