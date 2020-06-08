特朗普缩减9500名驻德美军是否影响韩国引关注

美国总统特朗普或因不满防卫费分担金等，下令到9月缩减9500名驻德美军。美国与韩国目前也因美国驻军费用分摊举行谈判，进展艰难。美国是否也威胁撤军减员，据报道，韩国驻美国大使呛说，“如今我们是可以（在中美之间）选择的国家。”美国当局当即对此做出驳斥。

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据朝鲜日报今天报道特朗普缩减9500名驻德美军是否会影响韩国。

当地时间5日，据《纽约时报》（NYT）等媒体报道称，美国总统特朗普因不满防卫费分担金等，下令到9月缩减9500名驻德美军。由此，驻德美军规模将从目前的3.45万人缩减至2.5万人。据《路透社》报道称，在缩减的兵力中，一部分将被重新部署到波兰和其他同盟国，一部分则将返回美国。

报道引NYT评价称，此举为“同盟国应承担更多防卫费”的“美国优先主义”的延长线。此外，此番决定是在上周德国总理默克尔拒绝特朗普的G7（七国集团）邀请后做出的，被指可能是特朗普的“报复”。据悉，特朗普并没有事先通知默克尔撤军的决定。

对此，NYT称：“部分舆论预测特朗普还可能裁减驻韩美军。”

据该报说，但韩国政府有关人士向朝鲜日报表示：“裁减驻韩美军不在（尚未达成妥协的）韩美防卫费谈判的考虑范围内。”

朝鲜日报说，近日，韩国驻美国大使在特派记者座谈会上称：“如今我们是可以（在中美之间）选择的国家。”对此，美国国务院当天在美国之音（VOA）节目中表示：“数十年前，韩国在放弃权威主义而接受民主主义时就已经做出了选择。”