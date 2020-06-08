虽未加入8国议盟 安倍表态:“深切”关注香港局势

日本首相安倍晋三今天表示，日本在“深切”关注香港局势。他并强调保持“一国两制”原则的重要性。此前共同社周日引述英国、美国和其他国家官员称，日本已经决定不加入他们就港版国安法发表斥责中国的声明。新的国安法可能威胁到香港特殊的自治权和自由。在5月28日中国通过法案的当天，日本发表声明对中国的举动表示关切，并召见中国大使表达了日方观点。

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据路透社今天报道说，安倍晋三称日本“深切”关注香港局势。此前共同社周日引述英国、美国和其他国家官员报导称，日本已经决定不加入他们就港版国安法发表斥责中国的声明。新的国安法可能威胁到香港特殊的自治权和自由。但是，安倍晋三告诉议会，日本对此非常关切。

据安倍今天在议会中说，“无论从紧密的经济关系还是人民的关系来说，香港都是极其重要的伙伴，因此维持原有的‘一国两制’、并让事态稳定且民主地推进非常重要。”

在5月28日中国通过法案的当天，日本发表声明对中国的举动表示关切，并召见中国大使表达了日方观点。

该报道引述一位了解情况的政府消息人士说，日本之所以没有参与发表联合声明，部分原因在于“通知的时间太仓促”，部分也是因为日本希望侧重于七国集团(G7)的努力，而不是以签署联合声明的方式行事。

据这位消息人士说，“日本的立场是独立做自己该做的事，这一次首先是由于时间方面的限制，其次也是因为我们的基本立场是侧重于通过G7的努力，”该人士补充说，日本独立的行事立场得到其他国家的赞赏，而非受到指责。

据路透社，由于事属敏感，该消息人士要求匿名。