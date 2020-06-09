日本大臣称研究公开中国海警船追逐日本渔船录像

资料图片，中国海监船与日本海上自卫队舰船在中日有主权争议岛屿钓鱼岛（日称尖阁列岛）相遇。摄于2012年9月14日

日本冲绳北方担当大臣卫藤晟一在6月9日的记者会上，谈及在5月上旬中国海警船在钓鱼岛（日本名称尖阁诸岛）日本认为是“领海”的水域内追逐日本渔船的相关录像，并表示希望和有关机关认真商谈，公开相关录像，现在正在对此问题进行研究。

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位于日本冲绳县那霸市的日本第11管区海上保安本部5月9日宣布，中国海警船4艘进入日本称为“尖阁诸岛”的钓鱼岛水域，其中2艘，接近正在附近操作的日本渔船，并对日本渔船进行了追逐。

中国海警船日本时间5月8日下午4点左右起相继驶入钓鱼岛日本认为是“领海”的水域，4点50分左右，在钓鱼岛的西南偏西约12公里的海面上接近日本渔船，当时日本渔船中有3人乘船，海上保安本部对此派出巡视船并向中方船只用无线电发出警告，并进入日本渔船和中国海警船之间，现场一度陷入紧张的对峙状态。

为此，日本外务省亚洲大洋洲局局长泷崎成树，打电话向中国驻日大使馆公使郭燕提出强烈抗议，泷崎成树在电话中表示：“尖阁诸岛是我国固有的领土。”驻北京的日本大使馆也向中国外交部提出同样的抗议。

而在5月11日的中国外交部的记者会上，发言人赵立坚在答记者问时说：

据了解，近日，中国海警在钓鱼岛海域例行巡航时，发现一艘日本渔船在中国领海内非法作业。中国海警船依法对其实施跟踪监控，要求其立即停止有关活动，退出相关海域，并坚决应对了日本海保厅船只在现场的非法干扰。中方已通过外交渠道就此向日方提出严正交涉，敦促日方立即停止侵权行为。

卫藤晟一在6月9日的记者会上强调：中国公用船的数量在增加，目前情况十分严峻，为了渔民能安全捕鱼，不得不对所有的事情进行考虑。