韩国法院拒签逮捕李在镕司法令

韩国一法院发言人在声明中表示，该法院周二拒绝了检方对于向三星电子副会长李在镕发出逮捕令的请求。韩国检方上周四表示,他们已要求对三星集团领导人李在镕和两位前公司高管发出逮捕令。这是检方对2015年一项备受争议的并购案以及会计欺诈指控所进行调查的一部分。

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据路透社今天报道称，韩国法院拒绝了检方对三星继承人李在镕发出逮捕令的请求。韩国检方上周四表示,因上述人员涉嫌操纵股价和做伪证以及其他犯罪行为而寻求该逮捕令。

据韩联社今天报道称，韩国首尔中央地方法院9日驳回检方对三星电子副会长李在镕的批捕申请，决定不予批捕。

法院的逮捕必要性审查结果出炉后，在位于京畿道义王市的首尔看守所等候的李在镕随即返家。检方对前三星未来战略室室长（副会长）崔志成、战略组组长（社长）金钟重的批捕申请也被驳回。

据首尔中央地方法院首席法官元贞淑当天表示，检方提出的逮捕嫌疑人的必要性和合理性不够充分。案件的基本事实已被查清，检方还掌握了相当多的证据，但嫌疑人是否负有责任及其程度经审理做判断较为妥当。

报道称，首尔中央地方检察厅4日向法院提请批捕李在镕、崔志成、金钟重，指控该三人涉嫌进行《资本市场法》规定的不正当交易、操纵市场、违反上市公司外部审计相关法律规定。检方认为，从三星旗下三星物产和第一毛织于2015年合并，到此后三星生物制剂会计造假的一系列过程都是在为李在镕接班营造有利环境。检方将进一步调查李在镕在多大程度上介入操纵市场和会计造假。但李在镕方面日前向检方申请召开调查审议委员会会议，要求审议委判断公诉是否妥当，这可能为检方今后的调查带来一定的困难。