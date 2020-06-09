韩国瑜尊重人民意志不抗诉

被罢免的高雄市长韩国瑜今天下午在个人脸书贴文指出，“罢免的结果我尊重人民的意志，不会提出任何诉讼。”

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据中央社今天报道称，遭罢免后韩国瑜说：尊重人民意志不提诉讼。

遭罢免的高雄市长韩国瑜9日上午在四维行政中心主持任内最后一次市政会议后，与团队在市府大门前拍摄“毕业照”，频频挥手向支持者致意。韩国瑜今天下午在个人脸书贴文指出，“罢免的结果我尊重人民的意志，不会提出任何诉讼。”

消息说，韩国瑜并期盼大家能将宝贵的资源与力量放在关心弱势族群生活、下一代的教育、以及疫情后台湾的振兴方面，这才是台湾社会最必须被正视的一块。

中央社说，被罢免的高雄市长韩国瑜今天表示，不会提出诉讼。行政院发言人丁怡铭说，尊重韩国瑜的权利，若中选会公告罢免结果，政院基于避免市政空转，会尽快派任代理市长。

高雄市长韩国瑜罢免案6日过关，成为首位被罢免的直辖市长，依法最晚12日解除市长职务，且未来4年不得再参选高雄市长。

韩国瑜所遗任期超过2年，依法最晚要在9月12日前补选，期间高雄市长将由行政院派员代理，至补选完成。不过，若韩国瑜提起罢免无效的诉讼，依法诉讼期间不得举行补选。

中央社说，韩国瑜下午在个人脸书贴文指出：“罢免的结果我尊重人民的意志，不会提出任何诉讼。”