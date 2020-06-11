日法外长举行会谈讨论香港问题

日本外相茂木敏充在日本时间6月10日午后10时开始与法国外交部长勒德里昂举行约40分钟的电话会谈，对于中国在香港导入涉港《国安法》等进行了讨论。

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关于香港的局势，双方对于中国全国人民代表大会通过涉港《国安法》的决定都表示非常担心，并一致同意在七国集团等框架内紧密合作。

双方还讨论良好的日法关系，并确认了为在新型冠状肺炎平息以后重启两国的交流紧密合作。

茂木敏充曾在中国全国人民代表大会通过涉港《国安法》的决定后的5月28日傍晚举行记者会指出：这次中国全国人民代表大会有关香港的决定，是在国际社会和香港市民的强烈担忧中进行的，对此及其与此相关联的香港局势表示深深的忧虑。

日本首相安倍晋三在10日的众院预算委员会会议答疑时表示，对于中国决定在香港引入涉港《国安法》一事，将以发表七国集团共同声明为目标加以努力，并表示日本力争成为牵头人。

6月10日，中国外交部发言人华春莹主持例行记者会。有记者问及有关日本首相安倍晋三表示日本希望在下次的七国集团外长会上起草一份有关涉港《国安法》及“一国两制”情况回应的联合声明，中方对此有何回应？

华春莹表示，我们注意到有关报道，已经就此向日方表达严重关切，中国全国人大就建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制作出决定，完全属于中国内政，任何外国无权干涉，有关国家应该遵守国际法和国际关系基本准则。