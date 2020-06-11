朴槿惠亲信干政案主犯终审获刑18年 罚款200亿韩元

自首尔方面消息，韩国大法院6月11日表示，最终裁定驳回前总统朴槿惠政府亲信干政案主犯崔顺实（现名崔瑞元）的上诉，维持重审判决。由此，崔顺实最终获刑18年，罚款200亿韩元，追缴金63亿韩元。

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据韩联社报道，法庭宣判当天，崔顺实以赴医院就诊为由未出庭。她被控涉嫌与朴槿惠共谋从三星电子副会长李在镕处收受贿赂用于其女马术训练、强制要求50多家大企业为她所控制的财团捐款等多项罪名于2016年11月被检方以18项罪名起诉，其中13项罪名与朴槿惠构成共谋关系。而在时隔3年7个月后，此案得以最终判决。

报导指，一审法院判处崔瑞元有期徒刑20年、罚金180亿韩元（约合人民币1.07亿元），二审则判处有期徒刑20年、罚金200亿韩元。韩国大法院全员合议庭2019年8月认定对崔瑞元的部分索贿指控不成立，并发回首尔高等法院重审。二审重审判决其有期徒刑18年、罚金200亿韩元，并追征犯罪所得63亿韩元。

但崔瑞元不服判决，坚称自己清白无罪，并于今年2月18日提起上诉。最终，法院判处崔瑞元有期徒刑18年，并处罚金200亿韩元，追缴63亿韩元。