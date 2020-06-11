泰国异议人士金边被绑架——第9名失踪者

泰国异见人士万查勒（Wanchalearm）因批评政府被迫流亡海外。6月4日他在金边街头被几个便衣带枪人绑进一辆汽车。当时他与姐姐通电话，最后一句话是：“我不能呼吸”…。4年来，据信已有9名泰国流亡者在国外失踪，其中两人的尸体从湄公河打捞出来身份被确认。

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法国《世界报》记者佩德罗莱蒂（Brice Pedroletti）6月10日刊文介绍泰国民主人士万查勒失踪事件。该文说，37岁的万查勒（Wanchalearm Satsaksit），别名“Ta”，于6月4日在金边街头遭便衣武装人员绑架。此事搅动了暹罗王国的亲民主派阵营。他们于6月5日和6日，在曼谷和其他城市，举行了多次集会。示威者围在这位活动人士的画像周围。6月8日，示威者又汇集在柬埔寨驻曼谷大使馆门前，要求柬埔寨当局调查。

万查勒曾是红衫军成员。红衫运动是2006年泰国总理他信政府被政变推翻后诞生的。万查勒在2014年泰国再次政变以来，一直流亡柬埔寨。6月4日那一天，他在住所附近的小铺等待订餐时，被三名男子抓住押上一辆车。目击者告诉非政府组织《人权观察》（Human Rights Watch）说，三名绑架者身上有武器。人权观察第一时间就这起绑架事件发出警报。

万查勒被绑架时正与姐姐通电话。他最后一句话是：“我不能呼吸了”。这件事在泰国社交网引起警醒：这是弗洛伊德受折磨案的再版。

湄公河捞出两尸灌了水泥

世界报说，在万查勒失踪之前一年多，有三名泰国活动人士失踪。那三人先是逃到老挝，然后转到越南。后来据报他们从越南被秘密转移回泰国。他们的家人多次向泰国当局提出要求，但没有得到任何消息。他们被认为已经死了。

《人权观察》指出，万查勒是2016年以来，第9名被泰国当局“强迫失踪”的受害人。在这些人当中，只有两人被正式确认。这两人在老挝被绑架后，尸体从湄公河打捞出来，体内被灌了水泥。

万查勒在金边街头被绑架失踪5天后，柬埔寨警方一名发言人6月9日宣布“柬埔寨警方没有逮捕此人”。泰国警方则宣称，“不知道”他的位置。泰国外交部仅限于要求泰国驻柬使馆提供信息。

这些单位的否认在社交网络引起嘲笑，也受到泰国反对派人士的嘲笑，他们认为这是泰国军方特工的操作。

国王的荒唐

2019年3月的大选正式结束了2014年军队政变的执政期。但在这场充满严重违规的选举之后，出任总理的还是当年发动政变的前将军巴育（Prayuth）。而且巴育手下的许多部长都是脱去军装的将军。泰国的公民自由继续被严格控制，反对派受到约束。

在这中间，泰国重新出现了强烈的不满趋势，其特点是反对军人控制，并越来越少掩饰对新国王玛哈·瓦吉拉隆功·拉玛十世荒唐行为的不满。新国王在德国设立了住所，在那里度过疫情隔离期。他的宫殿尽享国家财富。他本人受到极端保皇派军方将领的保护，也受到有关法律的保护。泰国法律规定“冒犯君主罪”最高可被判处长达15年监禁 。

老兵的战斗

万查勒以在脸书发布讽刺评论而闻名。他是2014年被军政府传“传唤”的数百人之一。2018年泰国警察根据计算机网络犯罪法，对他发出了逮捕令，指控他发布的一个帖子是“假新闻”，那个帖子谴责军队和当地警察与毒贩之间有勾结。

万查勒在曼谷的一个匿名朋友解释说，“万查勒对王宫与军队之间的关系了解很多。几个月前他说自己在金边被跟踪，感到不再安全。”他失踪的前一天，在线上发了一段讲话，嘲笑总理巴育。但他这种说法在泰国社交媒体几乎不算什么。

流亡巴黎的泰国民主人士无国界协会主席Jaran Ditapichai解释说，万查勒被弄失踪，就像谚语说的是杀鸡给猴看。猴子就是我们这些在欧洲流亡的活跃人士。他还说，“国王的顾问们深信，我们应该对抗议国王（在德国）的行动负责。我们是为民主而战的老兵。但是，要在欧洲袭击我们，更加困难和冒险。所以他们就去攻击那些还留在亚洲的人。

泰国王在德国巴伐利亚的加尔米施-帕滕基兴（Garmisch-Partenkirchen）全年占据一个豪华酒店。自5月初以来，名叫PixelHelper的泰国艺术家非政府组织，针对这个豪华酒店组织了多次抗议行动，其中一次是用英文和泰文在酒店外墙打出巨大光标：“泰国首都不是曼谷，是慕尼黑。” 之前在3月下旬，当泰国人民意识到国王在Covid-19疫情期间留在德国时，一条#WhyDoWeNeedAKing（“我们为什么需要国王？”）的标签在泰国社交网络广泛流传。

在欧洲与PixelHelper 合作的活动人士Junya Yimprasert说，我们知道国王对我们的行动非常生气。但并不是我们这些行动导致了万查勒被绑架。“自2016年以来，每年都有泰国流亡人士被绑架，无论是否有此类抗议活动，政府都有一个消除批评者的计划。 ”