莫里森：不屈服于中国胁迫 不放弃澳洲自身价值

澳大利亚总理莫里森6月11日在接受悉尼2GB电台采访时强调，不会屈服于中国的胁迫，亦不会放弃澳洲自身的价值。

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自近期澳大利亚当局提出应对肆虐全球的新冠肺炎病毒来源等疫情相关问题展开独立调查后，堪培拉与北京的关系便陷入冰点。不仅中国商务部向澳大利亚出口的牛肉和大麦等农产品发难，6月5日，中国文化和旅游部也发布消息，提醒民众近期切勿前往澳大利亚旅游。消息称，近期由于受到新冠肺炎疫情影响，澳国内对华人和亚裔的种族歧视言行和暴力行为明显增加。中国外交部发言人华春莹并在8日的例行记者会上重申，过去一段时间来，澳大利亚国内针对中国、华人乃至亚裔层出不穷的歧视现象。6月9日，中国教育部还发布了2020年第1号留学预警。提醒广大留学人员做好风险评估，当前谨慎选择赴澳或返澳学习。

在谈到与北京近日升级的外交摩擦时，莫里森在节目中首次用到了“胁迫”一词。他提出，“澳大利亚提供着全世界最好的旅游和教育产品，我知道它们都很吸引人”。莫里森说，“有一件事澳大利亚会一直坚持就是以我们的国家利益行动，并永不被威胁恐吓”。他强调虽然澳洲是一个开放贸易的国家，但他绝不会为应对来自任何地方的胁迫，而以澳洲的价值作交换，强调永远只为国家利益行动，不会被威胁吓倒。

此外，针对中方指控疫情期间澳洲出现的亚裔受歧视，及澳洲不安全等问题，莫里森在采访中回答说，“这是瞎说”。他续称，“这是出格的断言”。当主持人问到中国为什么针对澳大利亚频频质问时，他则回答称，这是属于中国领导人们的问题。莫里森说，“我们没什么也没做，也不希望做任何与我们的价值不一致的事情，或者做任何对我们与中国的伙伴关系构成不利的事”。他重申，“我们不会低头，或将我们的价值交易出去”。

澳大利亚工党教育事务发言人普利贝斯克（Tanya Plibersek）也表示，澳洲提供全球最好的教育系统之一，并欢迎中国留学生在国际疫情限制松绑后回到该国学习。她指出，澳洲应严肃面对种族歧视一体。但她也说，“这不应是来自任何国家的学生觉得不在澳洲学习的原因”。她强调，“（澳洲）是一个安全和欢迎的（留学）目的地”。

此外，莫里森另在接受澳洲3AW广播公司采访时对维多利亚州，工党籍州长安德鲁斯（Daniel Andrews）不顾国内反对声音，执意落实他与中国签署的“一带一路”合作协议进行批评。莫里森指出，任何州或领地政府都不应投入到任何与联邦政府外交政策不一致的协议中去。

莫里森说，“是一个澳大利亚外交政策并不承认的项目……因为我们不相信其符合澳洲的国家利益。”他续称，“这不是一个澳大利亚政府所同意参与的项目，不符合联邦政府的外交政策。所有州和领地政府都不应作出与联邦外交政策不符的事情”。当主持人问及，维州州长安德鲁斯是否应放弃这一计划时，莫里森回答称，“他应该这样做，因为其并不与澳大利亚政府的政策一致”。