巴基斯坦疫情恶化 世卫主张局部封城

在欧洲和美国部分地区开始放宽疫情管制之际，世界某些地区的疫情则在加重。世界卫生组织指出，在巴基斯坦这一拥有两亿多人的全球第五人口大国，冠状病毒疫情发展在加速。

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本台法广RFI法文报道指出，官方数字显示，巴基斯坦现有患者近11万7千2百人，2千3百多人死亡。由于缺乏检测，这一数字被认为严重低估。世界卫生组织(OMS)主张要采取局部封城措施，控制病毒蔓延。

据本台法语记者Sonia周四（2020年6月11日）发自伊斯兰堡消息，在封城与恢复工作交叉之间，这是世界卫生组织对巴基斯坦旁遮普省（Punjab）和信德省(Sindh),这两个深受疫情影响ˎ人口大省的建言。当地许多医院已不堪负荷，医护人员在岗位上忙的喘不过气来，医疗体系难以为继。

不过，联邦政府依然拒绝强制实施全面封城。总理在疫情初期曾表示，如果说禁足可以挽救生命，那也会饿死人。巴基斯坦有数以千计的劳动者在生活上是过一天算一天。然而，在三月底，一些城市曾毅然采取封城举措。

巴基斯坦七月底可能再现疫情高峰

在六月初，所有的限制都已取消，商店也已重新开张，餐馆也是如此，但只做外卖。学校则依然没有开门。疫情加速之际，只有少数民众在公共场所戴口罩。下次疫情高峰预计是在7月底。信德省首席部长表示，地方政府不想结束封城，但联邦政府做出了相反的指示，他们也没办法。

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