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Coronavirus/世卫组织/亚洲/巴基斯坦

巴基斯坦疫情恶化 世卫主张局部封城

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Dans les rues de Karachi, comme dans le reste du Pakistan, les restrictions ont été levées début juin 2020. 巴基斯坦已在6月初解除限制。
Dans les rues de Karachi, comme dans le reste du Pakistan, les restrictions ont été levées début juin 2020. 巴基斯坦已在6月初解除限制。 © Asif HASSAN / AFP 法新社 les restrictions ont été levées début juin 2020 au Pakistan.
作者： 尼古拉

在欧洲和美国部分地区开始放宽疫情管制之际，世界某些地区的疫情则在加重。世界卫生组织指出，在巴基斯坦这一拥有两亿多人的全球第五人口大国，冠状病毒疫情发展在加速。

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本台法广RFI法文报道指出，官方数字显示，巴基斯坦现有患者近11万7千2百人，2千3百多人死亡。由于缺乏检测，这一数字被认为严重低估。世界卫生组织(OMS)主张要采取局部封城措施，控制病毒蔓延。

据本台法语记者Sonia周四（2020年6月11日）发自伊斯兰堡消息，在封城与恢复工作交叉之间，这是世界卫生组织对巴基斯坦旁遮普省（Punjab）和信德省(Sindh),这两个深受疫情影响ˎ人口大省的建言。当地许多医院已不堪负荷，医护人员在岗位上忙的喘不过气来，医疗体系难以为继。

不过，联邦政府依然拒绝强制实施全面封城。总理在疫情初期曾表示，如果说禁足可以挽救生命，那也会饿死人。巴基斯坦有数以千计的劳动者在生活上是过一天算一天。然而，在三月底，一些城市曾毅然采取封城举措。

巴基斯坦七月底可能再现疫情高峰

在六月初，所有的限制都已取消，商店也已重新开张，餐馆也是如此，但只做外卖。学校则依然没有开门。疫情加速之际，只有少数民众在公共场所戴口罩。下次疫情高峰预计是在7月底。信德省首席部长表示，地方政府不想结束封城，但联邦政府做出了相反的指示，他们也没办法。

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