安倍晋三：日本愿接收香港金融业及其他领域人才

中国全国人大推行港版国安法立法引发广泛争议和国际关注。日本首相安倍晋三6月11日建议指，随著中国对香港实施国家安全立法，日方将推动政策寻求接收从事金融业和其他专业领域的香港居民。

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据《日经新闻》报道，安倍晋三当天在日本国会参议院预算案会议上接受质询时表示，“日本一直欢迎包括香港在内的具有专业技术能力的外国人才，并将继续积极地吸引专业人才”。安倍指出，“对于东京来说，保持金融业的吸引力十分重要，东京会继续发展成为一个汇集来自世界各地的人才、信息和资本的国际都市”。他并指，“需要引进更多的人才，才能将东京变成金融中心”。

会议上，安倍晋三重申，日本深切关注香港局势，日方希望在稍后的G7峰会主导发表共同声明，并将与有关国家协调作出适当回应。同样对收留出走港人问题，英国首相约翰逊日前多次强调，中国强推港版国安法违背了《中英联合声明》所规定的国际义务，若北京仍执意推进立法进程，“英国将别无选择”，而会修订英国国民（海外）护照 （BNO ）持有者的居英条件；由每年 6 个月的居留期，改为可延续的 12 个月居留，并准许工作或读书，作为长远获取永久居英权的方式。

英国外交大臣拉布则在近日接受天空新闻采访时透露称，他曾与“五眼联盟”外长探讨过在需要时接待港人的可能。此外，台湾总统蔡英文、美国务卿蓬佩奥等曾于近期作出过欢迎，或考虑接待港人的表态。