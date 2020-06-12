朝鲜：美朝新加坡历史性峰会催生的希望已成噩梦

资料图片：2018年6月12日，朝鲜领导人金正恩与美国总统特朗普在新加坡会晤。这是美国自韩战以来首次有在职总统与朝鲜领导人会晤。

美朝两国领导人新加坡历史性峰会两周年之际，朝鲜当局12日严辞抨击美国“虚伪”，对两国关系没有实质性进展表达遗憾，认为看不到有何必要继续维持金正恩与特朗普的个人交往。

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的确，两年前，美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩6月12日在新加坡的会晤曾让高度紧张的朝鲜半岛局势朝鲜缓解。但两年之后，围绕朝鲜核问题的谈判陷入僵持。朝鲜当局连日来不断抨击美国，周五，朝鲜外相李善权（Ri Son Gwon）更是以几个月来少有的严厉措辞，批评美国政府“虚伪”，称在2018年新加坡峰会上萌生的希望如今已经变成噩梦。

2018年的新加坡会晤是美国现任总统与朝鲜领导人的首次会晤。峰会之后，特朗普曾在推特上发言称，朝鲜已经不再构成核威胁。

但事实上，美朝围绕朝鲜核问题的谈判始终没能取得实质性进展。2019年2月底，特朗普与金正恩在河内再次会晤，但两人不欢而散。同年6月，两人在韩朝分界地板门店再度握手，但相关谈判仍然没有走出僵持。尽管美国外交系统仍然坚持说朝鲜承诺放弃核武库，但朝鲜方面并没有具体行动。美国也始终维持对朝鲜的各项经济制裁。2020年初，平壤宣布解除此前暂缓核试验的承诺。

朝鲜官方媒体朝中社12日引述外相李善权的声明指出，没有什么比空洞的承诺更虚伪。李善权在声明中指责美国一方面声称要改善两国关系，另一方面又想推翻朝鲜政权。在他看来，两年前对美朝两国改善关系的高度期待，如今已经变成失望，两国关系正快速恶化。他因此看不到有什么理由继续维持特朗普与金正恩的个人关系。

他还表示，结果是，朝鲜半岛如今成为全球最危险的热点地区，发生核战争的危险挥之不去。

在此之前，美国国务院发言人曾对韩国通讯社表示，美国仍然愿意与朝鲜对话，对当成一项平衡的协议，持开放灵活的态度。