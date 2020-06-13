朝鲜外务省：韩国无资格谈无核化 统战部：不信任韩国

自平壤方面消息，朝鲜外务省6月13日对韩方有关为朝美对话和无核化付出努力的言论大加谴责，就韩方“自诩”为仲裁者的角色显露不满。朝中社12日还报道称，朝鲜劳动党中央统战部部长张金铁（音译）当天发表谈话指，从现在开始韩方将在后悔与痛苦中度过，朝方对韩方的信任已荡然无存。

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朝中社周六报道称，对于韩方表明“将为朝美对话早日重启付出努力”的言论，朝鲜外务省负责美国事务的局长权正根发表谈话大加谴责，奉劝韩国勿将所谓无核化挂在嘴边，朝美之间的问题，尤其是在核问题方面，韩方没有资格谈论，也没有资格出头，韩方大谈所谓重启朝美对话令人哭笑不得。权正根指出，一年前朝方已言明让韩方不要插手朝美之事，朝美之间不再对话，无核化化为泡影并不是因为没有仲裁者，而是因为实现无核化的条件尚未形成。他说，韩方根本不了解实现无核化需要哪些条件，需要克服哪些困难，只会口口声声大放厥词，愚钝至极。

权正根扬言，朝鲜为了克服美国的威胁，将会不断增强力量。朝鲜跟两年前相比改变了很多，现在和今后还会一直改变。据悉，朝鲜外务相李善权周五在“首次朝美首脑会谈”两周年之际发表谈话称，增强力量有效管控美国长期的军事威胁是朝鲜坚定不移的战略目标。对此，韩国外交部官员回应称，政府将为朝美对话早日重启、韩朝关系发展持续，以及韩半岛实现完全无核化和永久和平继续付出努力。

另在当天，张金铁就韩国总统府青瓦台11日宣布将严打散布反朝传单的行为一事回应称，朝方对韩方举措并没有太多的信心，更多的是怀疑。他谴责称，韩方总是瞻前顾后、油嘴滑舌。他强调，朝韩关系走到如此糟糕的境地并不是因为双方缺乏沟通或签署的协议不够多。他还指出，假如韩方是真正担心朝韩关系恶化，在自从双方发表《板门店宣言》至今的2年时间里制定相关法律（指关于禁止散布反朝传单的法律）绰绰有余。他续称，朝方不愿与光说不练的韩方打交道。

韩联社报道指，张金铁在去年2月的朝美领导人河内会谈结束后获任朝鲜负责对韩事务的统一战线部部长一职。这是张金铁首次以个人名义发表谈话。本月4日，朝鲜劳动党第一副部长金与正发表谈话谴责弃朝投韩者从韩方向朝方散发传单，之后韩国政府表明将立法禁止有关行为，并检举有关人员，正在采取积极措施予以应对，但朝方连日谴责韩方。

此外，随着 《六一五韩朝共同宣言》发表20周年纪念日的来临，韩联社的报道认为，韩朝关系在经历了2017年的对立、2018年的和解，2019年的僵持后，2020年再次面临着重返对立格局的危机。从当前的氛围来看，韩朝关系恐将再次重回以往的紧张僵局。

朝鲜近日以韩国团体对朝散发传单问题为由，宣布关闭所有对韩联络渠道，将“对韩工作”改称“对敌工作”，加大对韩施压力度。报道认为，虽然韩方正在积极应对传单问题，但预计朝鲜不会轻易就此罢休。