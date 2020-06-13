Coronavirus – 印尼警方严防抢盗遗体

东南亚国家印度尼西亚决定加强对停尸房的安全警戒。在发生系列事故后，印尼全境已有33人被捕，起因是由于盗窃感染病毒后离世亲人的尸体，为了让死者得以按传统形式安葬。

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据本台法广RFI今天2020年6月13日周六的法文报道，自疫情大流行以来，印尼当局严格遵守卫生规范。新冠病毒患者的遗体都必须用塑料薄膜包裹，即不让死者的亲人瞻仰，也不让别人碰触，还要尽快入土。在墓地，家属们与逝者匆匆永别，有时连做祈祷的时间都不够。对此，逝者家属感到撕心裂肺，认为这种做法不人道。因为，根据穆斯林传统，逝者下葬之前要沐浴净身。

印尼多座医院受到冲击

传闻说，一些被迅速下葬的逝者死因并非由于感染了Covid-19冠状病毒，这激化了紧张气氛。导致印尼Célèbes首府望加锡（Makassar） 的多座医院于本周遭到冲击。当地居民想要强行取回死于感染Coronavirus冠状病毒亲人们的遗体。

类似事故也发生在印尼第二大城市泗水(Surabaya)和临近首都雅加达（Jakarta）的地区。遭传唤者被控违反隔离规定，面临最高被判入狱七年的刑期。

印尼疫情尚未得到控制。时至今日，官方数字显示，印尼现有3万6千多个确诊病例，超过2千人病亡。科学界人士认为，这一数字被认为严重低估，印尼的检测率为全球最低之一。

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