澳男子运毒在华被判死刑 澳部长：不一定与两国摩擦有关

中国广州市中级人民法院6月13日发声明指，一名澳大利亚男子因走私毒品一审判处其死刑，并没收个人所有财产。对此，澳大利亚贸易部长伯明翰（Simon Birmingham ）14日在受访时，被问及对这一澳洲男子的量刑是否是中方对中澳摩擦的报复行为时，他则回应指，“我们不一定需要这样看”。

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据法院声明显示，2013年12月31日，涉案男子卡姆·吉莱斯比（Karm Gilespie）从广州白云机场口岸出境，海关工作人员在其托运的行李中查获甲基苯丙胺（冰毒）7500多克。澳大利亚政府随后对这一宣判结果加以证实。堪培拉方面发布声明回应指，“澳大利亚外交与贸易部正在向在中国遭拘押的澳籍人士提供领事协助”。声明称，“我们就获知对他案件的宣判感到十分悲伤，澳大利亚反对在任何情况下对任何人实施死刑”。

伯明翰在接受天空新闻采访时谈及这一问题指，澳大利亚谴责使用死刑，并将继续向吉莱斯比提供领事协助及为他出面做代表工作。他提到，“澳大利亚的法律不适用于海外，其他国家的惩罚要严厉得多，尤其是在贩毒等问题上。”随后，当被问及是否认为这一事件与中国和澳大利亚之间出现的一些政治摩擦有关，是否是中方所采取的报复行为时，伯明翰则回答称， “我们不一定需要这样看。”

同样在采访中，伯明翰再次呼吁希望与中方就两国间的贸易问题尽早进行对话。他此前曾透露指，中国商务部的官员并未对他提出的探讨邀请加以回应。另就北京方面指控澳大利亚在疫情中种族主义滋生，特别是对华人和亚裔不利的指责，伯明翰则回应称，“对于那些来到这里，机会尝试澳大利亚方式的生活（的人来说），作为一个国家我们提供高质量的教育，一个极好的生活方式；当然还有一个很安全的环境”。

针对中国政府多部门对民众和学生赴澳大利亚留学及旅游发出的否定性表态。伯明翰在采访中指，过去数年来中方也发出过类似的警告，但并没有阻止中国留学生和游客来到该国。伯明翰称，当新冠肺炎疫情给国际旅行造成的限制放松后，愿意在适当时机到访中国。他提出，“但我认为对待国家之间的分歧应是通过对话和公开讨论的方式”。他续称，“我希望能看到中国能同意这样做，理想而言，早比晚好。这不需要等着访问，它可以通过视频峰会的形式进行，通话或（其他方式皆可）”。